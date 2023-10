LIVE Svezia-Italia, Nations League calcio femminile in DIRETTA: le azzurre cercano un’altra buona prestazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’Italia torna sul palcoscenico europeo affrontando, per la quarta volta in Nations League, la Svezia a Malmö. Un appuntamento dal sapore particolare, dato che rappresenta il secondo confronto con le scandinave in appena un mese. Nonostante la recente sconfitta per 1-0, le nostre Azzurre sono pronte a riscattarsi. Nel precedente scontro con la Spagna a Salerno, l’Italia ha dimostrato di non essere da meno, cedendo solo all’ultimo ai campioni iberici.

Nel 1990, l’Italia pareggiò a Malmö in una qualificazione all’Europeo. Questa volta, al New Stadium, le squadre si sfideranno per la 27ª volta, con un bilancio che vede predominare le vittorie svedesi. Stéphanie Frappart, già nota alle Azzurre, dirigerà il match. Con esperienze come la finale del Mondiale femminile 2019, nel 2022 ha fatto storia arbitrando nel torneo maschile in Qatar.

Data: 31/10/2023

Orario: 18.30

Canale TV e streaming: Rai 2, Rai Play

le convocate

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Tomaselli (Roma);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Benedetta Glionna (Roma), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Gloria Marinelli (Milan).

