Oggi Sinner sfida Djokovic in doppio a Parigi-Bercy! A che ora inizia, compagni, dove vederla in tv e streaming

Due giorni dopo il trionfo di Vienna battendo in finale il russo Daniil Medvedev, torna in campo quest’oggi Jannik Sinner per affrontare il primo turno del torneo di doppio valevole per il Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. Il tennista azzurro, in attesa di debuttare anche in singolo nella giornata di domani, farà coppia con lo svizzero Stan Wawrinka e sfiderà il duo serbo composto da Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic.

Prove di Coppa Davis probabilmente per Nole, che vuole prendere confidenza anche in doppio con un possibile partner in vista delle Final 8 di Malaga. Sinner sfrutterà invece il test odierno per entrare in ritmo e accelerare il processo di adattamento dalle condizioni di Vienna a quelle di Bercy in ottica singolare. Ricordiamo che il n.4 ATP, dopo aver superato il primo turno con un bye, se la vedrà con uno tra J.J. Wolf e Mackenzie McDonald.

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming a pagamento sulla piattaforma Tennis TV, mentre al momento (ma lo scenario potrebbe cambiare nelle prossime ore) non è confermata la copertura televisiva della partita su Sky Sport. OA Sport vi proporrà comunque la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO PRIMO TURNO DOPPIO ATP PARIGI-BERCY

Martedì 31 ottobre – Court 2

Dalle ore 11.00

Miomir Kecmanovic (Serbia) – Tomas Martin Etcheverry (Argentina)

A seguire

J.J. Wolf (USA)-Mackenzie McDonald (USA)

A seguire, non prima delle ore 15.30

Jannik Sinner (Italia)/Stan Wawrinka (Svizzera)-Novak Djokovic/Miomir Kecmanovic (Serbia)

PROGRAMMA DOPPIO SINNER: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (palinsesto Sky Sport ancora da definire).

Diretta streaming: Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer