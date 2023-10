LIVE Sinner/Wawrinka-Djokovic/Kecmanovic, ATP Parigi Bercy in DIRETTA: in doppio un antipasto dal sapore di Coppa Davis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del primo turno di doppio del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Nella capitale transalpina sfida dal sapore di Coppa Davis che vedrà in campo la coppia italosvizzera composta da Jannik Sinner e Stan Wawrinka, opposta a quella serba formata da Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic.

La presenza in tabellone dell’altoatesino ha sicuramente sorpreso, in special modo pensando alla battaglia di tre ore andata in scena due giorni fa nella vittoriosa finale di Vienna. Il numero uno d’Italia vuole incamerare minuti di doppio in vista della Finals di Davis Cup. Al suo fianco ci sarà il veterano elvetico, che proprio in questa specialità ha vinto l’oro Olimpico e la massima competizione a squadre in coppia con Roger Federer.

Dall’altra parte della rete ci saranno Djokovic e Kecmanovic. Anche in questo caso l’obiettivo è indubbiamente prepararsi in vista delle finali di Malaga di novembre. Sia Filippo Volandri che Victor Troicki, capitani dei team che affronteranno rispettivamente Olanda e Gran Bretagna, avranno tanti interrogativi riguardanti l’eventuale match di doppio, che sperano di iniziare a fugare sin da oggi.

La sfida tra Sinner/Wawrinka e Djokovic/Kecmanovic sarà la terza sul campo numero 2 e si disputerà in ogni caso non prima delle 15.30 in quanto Kecmanovic giocherà anche in singolare sul medesimo campo in apertura di giornata (11.oo). Sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Tennis TV.

Foto: © e-motion