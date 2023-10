LIVE Olimpia Milano-Maccabi, Eurolega basket in DIRETTA: serve una vittoria per non compromettere subito la stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, match valevole per la seconda giornata dell’Eurolega 2023-2024. Si recupera il match rimandato qualche settimana fa per il conflitto in Medio Oriente.

Milano è reduce da due sconfitte consecutive con Alba Berlino e Pesaro, che hanno aperto una crisi all’interno dell’ambiente milanese. Nonostante l’Eurolega sia solo alle prime giornate, quella di stasera è una sfida già molto importante per la classifica. La squadra di Messina ha perso tre delle quattro partite finora giocate, anche se tutte in trasferta e con l’unico successo arrivato con l’Olympiacos proprio al Forum.

Sulla partita di stasera, però, pende un grande dubbio ed è quello della presenza di Nikola Mirotic. L’ex Barcellona ha accusato un risentimento al tendine d’Achille sinistro dopo la gara con Pesaro. Il giocatore verrà rivalutato proprio prima della gara per deciderne l’impiego, che potrebbe essere con una restrizione del minutaggio. La presenza di Mirotic è ovviamente fondamentale per l’Olimpia, visto che Milano rischia di non avere il miglior marcatore dell’Eurolega ed ovviamente il suo principale terminale offensivo.

Per il Maccabi non è ovviamente un momento semplice, vista la situazione in Israele, con la squadra che ha dovuto lasciare il paese, interrompere il campionato e trasferirsi a Belgrado per giocare le partite “casalinghe” in Eurolega. Il Maccabi ha un record di 2-2 ed è reduce dalla bruttissima sconfitta contro il Monaco (107-79), anche se in precedenza aveva vinto ad Atene contro il Panathinaikos.

La palla a due di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, match valevole per la seconda giornata dell’Eurolega 2023-2024, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

