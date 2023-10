LIVE Trento-Perugia, Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: prima semifinale, Lavia e Michieletto sfidano Giannelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Trento-Perugia, match valido per la prima semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2023. Al Biella Forum è tempo di assegnare il primo trofeo stagionale, sono in programma due giornate di grande spettacolo con 4 delle big del nostro Campionato pronte a darsi battaglia.

Ad affrontarsi nella prima semifinale saranno Trento, vincitrice dello Scudetto nella passata stagione, e Perugia, formazione capace di vincere la regular season lo scorso anno. Quello odierno sarà proprio il remake della semifinale di Supercoppa Italiana 2022, 12 mesi fa Giannelli e compagni si imposero 3-2, per poi vincere il titolo contro Civitanova. Dopo una lunga estate con le nazionali il Campionato ha preso il via ancora solo da due giornate, le squadre di conseguenza sono ancora poco rodate e oggi a spuntarla potrebbe essere la formazione con più energie a disposizione, al momento Perugia è prima in classifica con 2 successi e 6 punti, mentre Trento è quarta con 2 successi e 4 punti. Si tratta di una grande classica del volley italiano, basti pensare che gli scontri diretti negli ultimi 2 anni sono addirittura 13, con Perugia capace di imporsi per ben 9 volte.

Oggi avremo modo di ammirare in campo molti Campioni del Mondo e d’Europa in carica: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Roberto Russo, Daniele Lavia, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, solo per citare i più titolati, i roster di queste due formazioni sono da prima della classe.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Trento-Perugia, match valido per la prima semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile, punto dopo punto, azione dopo azione, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:30!

