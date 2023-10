LIVE Alcaraz-Safiullin, ATP Parigi Bercy in DIRETTA: debutto duro per lo spagnolo, il russo spera nella sorpresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno del Masters 1000 di Parigi Bercy tra Carlos Alcaraz e Roman Safiullin.

La partita è appetibile, il russo ha dimostrato di avere un tennis molto pericoloso per chiunque, fatto di potenza e precisione. Lo spagnolo fa il suo rientro nel circuito dopo il piccolo infortunio, dopo essere stato eliminato da Dimitrov agli ottavi nel “1000” di Shanghai. Il giocatore due volte campione Slam ha dichiarato di non sentirsi ancora al 100%, com’è normale che sia dopo 8 mesi molto intensi per lui. Chiaramente vorrà ritrovare una buona condizione in vista delle Atp Finals, che giocherà per la prima volta dopo che nel 2022 dovette disertare.

Tra i due non ci sono precedenti, il numero 45 del mondo è dovuto passare dalla qualificazioni e poi ha battuto al primo turno ieri Alexandre Muller in 3 set. Quest’anno ha ottenuto la finale a Chengdu, i quarti a Wimbledon (ricorderete il match con Sinner) e una finale challenger. Il grande salto è arrivato dall’erba in poi per il russo, che è praticamente sicuro di chiudere nei primi 50 giocatori del mondo. Lo spagnolo, campione di Wimbledon, viene da un 2023 sontuoso, di cui ha saltato i primi 3 mesi rientrando per il torneo di Buenos Aires. Dopodiché finale a Indian Wells, vittoria a Barcellona, Madrid, Queen’s, Wimbledon, finale a Cincinnati (storica) e Semi a New York prima di perdere da Sinner a Pechino nell’ultima “uscita” ufficiale di Carlos.

Non resta che augurarvi il buon proseguimento con la Diretta Live del match che prederà il via come quinto non prima delle 19.30 sul Centrale.

FOTO: LaPresse