LIVE Sonego-Tiafoe, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: una sfida che ricorda la Coppa Davis

Sonego-Sekulic

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Shanghai che mette di fronte Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe. Quarto confronto in carriera tra il torinese e l’americano, con quest’ultimo che ha ancora qualche (piccolissima) speranza di ATP Finals.

Delle prime tre occasioni in cui i due si sono affrontati, una è stata a vantaggio del numero 13 del mondo, quella del primo turno di Parigi-Bercy 2022, mentre le altre due sono andate all’italiano: 6-3 7-6(7) nei quarti di Coppa Davis a Malaga un anno fa, poi 6-3 6-4 in quel di Miami a livello di terzo turno nello scorso marzo.

Al primo turno Sonego si è liberato senza troppi problemi dell’australiano Philip Sekulic per 6-3 6-2; esordio invece per Tiafoe, che in quanto testa di serie ha avuto diritto a un bye al primo turno. Con una semifinale a Indian Wells, la vittoria a Stoccarda e i quarti agli US Open, quello del nativo di Hyattsville è stato un anno importante, che l’ha visto anche affacciarsi brevemente alla top ten.

Curiosamente, gli unici italiani che quest’anno Tiafoe ha affrontato sono i due Lorenzo, Sonego (a Miami, come si diceva) e Musetti (tre volte; 2-1 per l’USA il bilancio). 3-1 contro i giocatori a stelle e strisce invece per il piemontese, che ha battuto Tiafoe, Ben Shelton e Nicolas Moreno de Alboran quest’anno, perdendo solo contro Taylor Fritz.

Il match tra Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe sarà il secondo sullo Show Court 3 dopo Paul-Ofner (che comincia alle 6:30 italiane). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

