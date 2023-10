ATP Shanghai 2023, Lorenzo Sonego liquida in due set Philip Sekulic e approda al 2° turno

Buona la prima per Lorenzo Sonego a Shanghai (Cina). Il n.59 del ranking si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 contro l’australiano Philip Sekulic (n.298 ATP), tennista proveniente dalle qualificazioni, nel primo turno del Masters1000 asiatico. Il nostro portacolori ha saputo leggere alla perfezione i vari momenti della partita, mettendo a nudo le criticità dell’avversario e rispondendo anche emotivamente ai tentativi di Sekulic di cambiare lo spartito. Al secondo round l’italiano giocherà contro la testa di serie n.10, Frances Tiafoe.

Nel primo set l’australiano cerca di tenere le marce alte, spingendo molto dal lato del dritto. Una spinta continua che però gli vale qualche errore di troppo, aspetto di cui Sonego sa approfittare nel sesto gioco, dopo aver mancato due palle break nel quarto. Ai vantaggi, il torinese strappa il servizio al rivale, facendo la differenza con le sue accelerazioni da fondo. Non capitalizza due palle set nell’ottavo game Sonny, ma nel nono c’è l’epilogo sul 6-3.

Nel secondo set la musica non cambia e l’azzurro dilaga. Dopo aver cancellato due insidiose palle break a Sekulic nel secondo gioco, Sonego prende il largo con un doppio break, pur avendo qualche tentennamento di troppo nel quarto al servizio, salvando una palla del contro-break. Un qualcosa che si replica anche nel sesto gioco, a testimonianza dello spirito positivo con cui è sceso in campo l’aussie. Il piemontese, comunque, trova le soluzioni per tenere i propri turni in battuta, concludendo sul 6-2 e senza concedere punti nell’ottavo gioco.

Leggendo le statistiche sono da sottolineare i 13 ace di Sonego, conquistando l’82% dei punti con la prima e il 52% con la seconda in battuta. Efficiente Sonny anche in risposta alla seconda dell’avversario con il 60% dei quindici ottenuti. In tutto questo, un bilancio per lui di 29 winners e 9 errori gratuiti.

Foto: LaPresse