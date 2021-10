ATP Vienna, Jannik Sinner: “Tiafoe ha superato il limite, ha fatto uno show. Forse dovevo dire qualcosa”

Oggi, nella seconda semifinale del main draw dell’ATP 500 di Vienna, Jannik Sinner è stato battuto dal qualificato statunitense Frances Tiafoe, uscito vincitore per 3-6 7-5 6-2 dopo che l’azzurro aveva condotto anche per 6-3 5-2 sul cemento indoor austriaco dell’Erste Bank Open.

Tutto parte dal 6-3 5-3 e servizio: “Quando ho servito per il match ho commesso un errore di rovescio che non dovevo commettere sul 15-0 e poi dopo è cominciato il suo show ma credo che ci siano dei limiti e che lui oggi li abbia superati. Più di una volta ho dovuto aspettare ben oltre i 25 secondi perché lui era sdraiato per terra“.

Sinner ripensa a quanto accaduto ed a come avrebbe dovuto reagire: “Sarei potuto andare a dire qualcosa all’arbitro o direttamente a lui ma non sapevo bene cosa fare, mi servirà di esperienza. Nel terzo set mi ha anche tirato addosso due o tre volte oppure mi parlava quando ci incrociavamo ai cambi di campo“.

Spiega: “Lui da un certo punto di vista è stato bravo perché ha trovato un modo di girarla, io non sono stato capace di reagire. Sul piano del tennis c’era poco da dire, ero un livello sopra rispetto a lui 6-3 5-2, poi è cambiato tutto. Certo se avessi tenuto quel servizio sul 5-3 a quest’ora non staremmo neanche parlando di come si è comportato lui“.

Sulla corsa verso le ATP Finals: “Certo, è bello essere ottavi ma oggi ho lasciato giù più di 100 punti che sarebbero stati importanti. A Bercy ci sarà grandissima tensione per tutti quelli che sono in corsa quindi una vittoria oggi sarebbe stata davvero molto pesante. Vedremo ora cosa succederà“.

