LIVE MotoGP, GP Thailandia 2023 in DIRETTA: Bagnaia, serve una scossa per rispondere all’indiavolato Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Thailandia, 17° appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Buriram, si prospetta una gara molto tesa e importante per le sorti di questo campionato. Il duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin proseguirà e lo spagnolo, dalla pole-position, vorrà mettere in difficoltà Pecco.

Bagnaia ha bisogno di una scossa. Dopo un sabato in cui il piemontese ha scelto di adottare una strategia conservativa, sarà il caso di andare all’attacco. Il suo stile di guida, per sua ammissione ben si adatta alla gestione delle gomme sulla durata classica e non nel format della Sprint Race. Al contrario di Martin, che sta guidando come sulle nuvole, il centauro nostrano il suo feeling se lo deve costruire nel week end.

Nella sfida iridata cercheranno di inserirsi anche altri. Marco Bezzecchi e Luca Marini, del Mooney VR46 Racing Team, vorranno dire la loro, al pari delle KTM di Brad Binder e di Jack Miller e delle Aprilia degli spagnoli Maverick Vinales e Aleix Espargaró. Da capire cosa riusciranno a fare Marc Marquez e Fabio Quartararo, principali alfieri della Honda e della Yamaha, costretti agli straordinari con mezzi tecnici limitati.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP della Thailandia, 17° appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press