MotoGP, il nuovo ordine d’arrivo del GP di Thailandia: Aleix Espargarò penalizzato, cosa cambia

Oggi si è disputato il GP di Thailandia 2023, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Buriram. Dopo la Sprint Race di ieri, i centauri si sono fronteggiati nel canonico Gran Premio, sulla lunghezza consueta di circa 110 chilometri. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della vittoria e per le posizioni nobili della classifica, in chiusura di un fine settimana particolarmente avvincente in terra asiatica.

Jorge Martin ha vinto il GP di Indonesia al termine di una sfida serratissima con Brad Binder e Francesco Bagnaia. Lo spagnolo si è imposto davanti al ribattezzato Pecco, che ha usufruito della penalizzazione di Binder per un’uscita millimetrica di pista. Bagnaia conserva 13 punti di vantaggio sull’avversario diretto per la conquista del titolo iridato quando mancano tre appuntamenti al termine della stagione.

Quarto posto per Marco Bezzecchi, mentre Aleix Espargarò è stato penalizzato di 3” per la pressione troppo bassa delle gomme. L’ordine d’arrivo è cambiato: lo spagnolo è scivolato dal quinto all’ottavo posto ed è così stato preceduto da Fabio Quartararo, Marc Marquez e Luca Marini. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica del GP di Thailandia 2023, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul circuito di Buriram.

NUOVO ORDINE ARRIVO GP THAILANDIA MOTOGP 2023

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Brad Binder (KTM)

4. Marco Bezzecchi (Ducati)

5. Fabio Quartararo (Yamaha)

6. Marc Marquez (Honda)

7. Luca Marini (Ducati)

8. Aleix Espargarò (Aprilia)

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

10. Johann Zarco (Ducati)

11. Franco Morbidelli (Yamaha)

12. Joan Mir (Honda)

13. Enea Bastianini (Ducati)

14. Takaaki Nakagami (Honda)

15. Raul Fernandez (Aprilia)

16. Jack Miller (KTM)

17. Augusto Fernandez (KTM)

18. Pol Espargarò (KTM)

Rit. Maverick Vinales (Aprilia)

Rit. Alex Marquez (Ducati)

Rit. Miguel Oliveira (Aprilia)

RISULTATI E CLASSIFICA GP THAILANDIA MOTOGP 2023

1 25 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 39’40.045 179.0

2 20 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’40.298 179.0 0.253

3 16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 39’40.159 179.0 0.114

4 13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 39’42.050 178.9 2.005

5 11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 39’44.595 178.7 4.550

6 10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 39’45.407 178.6 5.362

7 9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 39’46.823 178.5 6.778

8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 39’47.348 178.7 7.303 (penalizzato 3″ per pressione irregolare della gomma)

9 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 39’47.614 178.5 7.569

10 6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 39’49.422 178.3 9.377

11 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 39’51.213 178.2 11.168

12 4 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 39’52.035 178.1 11.990

13 3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’52.368 178.1 12.323

14 2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 39’54.582 178.0 14.537

15 1 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 39’55.138 177.9 15.093

16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 39’57.685 177.7 17.640

17 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 40’01.352 177.5 21.307

18 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 40’01.480 177.4 21.435

Non classificati

12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 35’57.872 174.7 3 laps

73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 18’18.439 179.1 14 laps

88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 9’17.720 176.3 20 laps

