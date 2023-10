MotoGP, Martin vince in volata un folle GP di Thailandia. Bagnaia 2° dopo la penalità a Binder

Al termine di una gara meravigliosa ed incerta fino all’ultima curva, Jorge Martin completa l’opera e vince il Gran Premio di Thailandia 2023 dalla pole position dopo essersi imposto ieri anche nella Sprint di Buriram. Un weekend perfetto dunque per lo spagnolo della Ducati Pramac, che si conferma in stato di grazia e accorcia ulteriormente le distanze nei confronti di Francesco Bagnaia nel Mondiale MotoGP.

Martinator ha avuto la meglio praticamente in volata sulla KTM di Brad Binder e sulla Ducati Factory di Bagnaia dopo un duello micidiale entrato nel vivo negli ultimi sei giri con una lunga serie di sorpassi e controsorpassi. Quinto successo in top class (il quarto dell’anno) per il pilota iberico, che ha avuto il merito di scremare il gruppo di testa rispondendo poi a tutti gli attacchi di uno scatenato Binder fino al traguardo.

Il sudafricano della KTM ha chiuso la corsa fisicamente in piazza d’onore, ma è stato declassato al terzo posto per aver superato i limiti della pista durante l’ultima tornata, favorendo quindi Bagnaia e proiettandolo in seconda posizione subito alle spalle del vincitore. Pecco ha disputato un’ottima gara, da leader del campionato, gestendo bene le gomme ed effettuando un bel recupero nelle fasi iniziali senza riuscire però a passare i primi due nella bagarre finale.

Ai piedi del podio un notevole Marco Bezzecchi, quarto con una rimonta esaltante nonostante qualche errore di troppo nei sorpassi, precedendo all’arrivo l’Aprilia di Aleix Espargarò, la Yamaha di Fabio Quartararo e la Honda di Marc Marquez. Chiudono la top10 le Ducati di Luca Marini, Fabio Di Giannantonio e Johann Zarco.

Dopo il GP di Thailandia, quando mancano tre round alla fine, Bagnaia resta al comando della classifica generale con un vantaggio di 13 punti su Martin e 79 su Bezzecchi, mentre è già aritmeticamente fuori dai giochi per il titolo Binder a -140 e Aleix Espargarò a -188 dalla vetta.

CLASSIFICA GP THAILANDIA MOTOGP 2023

1 25 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 39’40.045 179.0

2 20 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’40.298 179.0 0.253

3 16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 39’40.159 179.0 0.114

4 13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 39’42.050 178.9 2.005

5 11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 39’44.348 178.7 4.303

6 10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 39’44.595 178.7 4.550

7 9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 39’45.407 178.6 5.362

8 8 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 39’46.823 178.5 6.778

9 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 39’47.614 178.5 7.569

10 6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 39’49.422 178.3 9.377

11 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 39’51.213 178.2 11.168

12 4 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 39’52.035 178.1 11.990

13 3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’52.368 178.1 12.323

14 2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 39’54.582 178.0 14.537

15 1 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 39’55.138 177.9 15.093

16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 39’57.685 177.7 17.640

17 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 40’01.352 177.5 21.307

18 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 40’01.480 177.4 21.435

Non classificati

12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 35’57.872 174.7 3 laps

73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 18’18.439 179.1 14 laps

88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 9’17.720 176.3 20 laps

