MotoGP, un Jorge Martin implacabile domina la Sprint Race del GP di Thailandia e guadagna tanti punti su Bagnaia

Jorge Martin si è aggiudicato da dominatore la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Buriram abbiamo assistito ad un vero e proprio monologo del pilota del team Ducati Pramac che, scattato dalla pole position, ha imboccato curva 1 al comando e non si è più voltato indietro.

Alle spalle dello spagnolo troviamo il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 933 millesimi, mentre completa il podio un solido Luca Marini (Ducati Mooney VR 46) a 1.8 secondi. Quarta posizione per un redivivo Marc Marquez (Honda Repsol) a 3.5 che nel finale beffa Aleix Espargarò (Aprilia) dopo un duello avvincente.

Sesto Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR 46) a 4.0, davanti a un ben poco brillante Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 4.1, con la sensazione di non essere minimamente a proprio agio nella gara odierna. Ottavo lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini) a 6.7, nono il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 7.3, quindi decimo l’australiano Jack Miller (Red Bull KTM) a 9.2, con Fabio Quartararo (Yamaha) 11° a 9.3. Chiude 13° Enea Bastianini (Ducati Factory) a 12.3, mentre è 15° Franco Morbidelli (Yamaha) a 15.5. Non ha concluso la propria gara, invece, Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) ritirato a 4 giri dalla bandiera a scacchi per un problema al cambio.

A questo punto in classifica generale vediamo al comando Francesco Bagnaia con 369 punti e Jorge Martin si porta a 351, quindi ora le lunghezze di distacco sono 18. Terzo Marco Bezzecchi a -72 punti, quinti quarto Brad Binder a -136.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di Marini, ma Martin tiene duro e imbocca curva 1 al comando. Bagnaia scivola in ottava posizione (quindi nono dopo un attacco duro di Zarco), con Bezzecchi sesto alle spalle di Marquez.

Martin cerca subito di fare il vuoto e allunga a quasi un secondo su Marini insidiato da Binder, mentre Bagnaia soffre e, in nona posizione, deve difendersi da Quartararo piuttosto che pensare a Zarco che lo precede. Grazie ad un errore in staccata dal francese e Alex Marquez, il campione del mondo risale in settima posizione a 9 giri dal termine, ma la sensazione è che oggi il ducatista non sia brillante.

Dopo un lungo assedio, Binder passa Marini e sale in seconda posizione, ma ormai Martin è fuggito a 1.7 secondi ed è imprendibile. Bagnaia in settima posizione prova a ricucire il gap da chi lo precede ma non riesce nel suo piano e deve accontentarsi di qualche punticino. Davanti tutto facile per Martin che vince davanti a Binder e Marini.

Foto: LaPresse