MotoGP, Brad Binder: “Ho fatto tutto quello che potevo, lavoro strepitoso di Martin”

Dopo una lotta a tre davvero avvincente Brad Binder ha conquistato la terza posizione in occasione del GP di Thailandia, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato di Burirarm il sudafricano ha cercato di insidiare in tutti i modi Jorge Martin, tagliando il traguardo per secondo salvo poi scalare di un posto dopo aver pizzicato il verde nell’ultimo giro, fattore che ha consentito a Pecco Bagnaia di chiudere secondo.

Una penalità che non cancella però una prestazione maiuscola per il pilota della Red Bull KTM, apparso comunque soddisfatto al parco chiuso nelle classiche dichiarazioni post gara: “Ho fatto davvero tutto quello che potevo, ho dato il 100% e quando ho visto delle opportunità ci ho sempre provato; ad un certo punto però la posteriore era troppo al limite“.

Il centauro ha quindi proseguito: “Sono soddisfatto di com’è andata perché non abbiamo lasciato nulla d’intentato. Martin ha fatto un lavoro strepitoso, va bene così”

Foto: Photo Live Media.