MotoGP, penalità per Aleix Espargarò! E Jorge Martin se la cava con un avvertimento...

Cambia nuovamente la classifica del Gran Premio di Thailandia, quartultimo appuntamento del Motomondiale 2023. Aleix Espargarò è stato penalizzato al termine della gara a causa della pressione della gomma anteriore, inferiore ai limiti consentiti; l’alfiere della Aprilia è il primo ad essere penalizzato da questa nuova norma.

Dopo i dovuti controlli, al tempo del pilota spagnolo è stata aggiunta una penalità di tre secondi sul suo tempo, facendolo dunque slittare all’ottavo posto in classifica. Guadagnano dunque una posizione a testa Fabio Quartararo, che sale quinto, Marc Marquez e Luca Marini. Per Espargarò è la seconda infrazione ravvisata dopo quella di due settimane fa.

Ma il pilota Aprilia non è l’unico ad essere finito nel mirino della direzione gara. Altri tre piloti hanno ricevuto un avvertimento: il fratello Pol su Gas Gas, Marc Marquez e soprattutto Jorge Martin, rimasto avanti a tutti per quasi tutta la gara. E questo ‘cartellino giallo’ potrebbe risultare pesante nell’economia della lotta al Mondiale.

In caso di seconda infrazione del regolamento che prevede che i piloti devono avere dei valori nei parametri a quelli consentiti per almeno il 50% della gara ed il 70% per la sprint race. In caso di secondo avvertimento, scatterebbe anche per lui una penalizzazione di tre secondi, che lo farebbe probabilmente retrocedere in classifica.

Foto: LaPresse