Rally, Kalle Rovanperä si conferma campione. Neuville trionfa nel Rally Centro Europa

Kalle Rovanperä è campione del mondo Rally per la seconda volta in carriera. Il finnico di Toyota si conferma con una competizione ancora da disputare, mentre Thierry Neuville trionfa con Hyundai nella prima edizione del Rally Centro Europa.

Il quarto giorno di sfide tra Repubblica Ceca, Austria e Germania segna la fine dei giochi per il titolo piloti. Il #69 di Toyota ottiene a 23 anni il secondo successo assoluto nel FIA World Rally Championship, matematicamente a segno dopo un errore nella giornata di ieri da parte di Elfyn Evans (Toyota).

La domenica nei pressi del centro assistenza di Passau ha visto come protagonista principale il già citato Neuville, perfetto nell’amministrare il proprio ampio margine in classifica. Il nativo di St. Vith non ha preso rischi così come il figlio di Harri Rovanperä, obbligato a tagliare il traguardo per vincere matematicamente il titolo.

19ma affermazione per il 35enne di Hyundai, vincitore quest’anno della tappa in Italia in Sardegna. Il #11 dello schieramento ha colto il successo con oltre 20 secondi di scarto su Rovanperä. Terzo posto per l’estone Ott Tanak (M-Sport Ford) davanti a Sébastien Ogier (Toyota), Takamoto Katsuta (Toyota) ed Esapekka Lappi (Hyundai).

Il già citato Evans ha vinto la Power Stage che ha concluso il Rally Centro Europa 2023. Il gallese ha concluso davanti a Neuville che comprensibilmente non ha preso particolari rischi nell’ultimo segmento visto l’ampio vantaggio sulla concorrenza.

A metà novembre l’evento conclusivo del Mondiale Rally in Giappone, location perfetta per la festa di Toyota e Rovanperä.

Foto. LPS