LIVE Motocross delle Nazioni 2023 in DIRETTA: Fernandez leader in gara-2 davanti ai francesi. Adamo e Bonacorsi in top10!

-15 Questi risultati non verranno scartati dall’Italia, quindi ogni singola posizione recuperata potrebbe essere fondamentale ai fini della classifica generale. Renaux nel frattempo ha ormai raggiunto Fernandez e si appresta ad attaccarlo.

-16 Adamo è stato il più veloce in pista nell’ultimo giro e si avvicina a meno di 2″ da Everts e a 3″9 dal terzo posto di Tom Vialle!

-18 Bonacorsi ce la fa e passa Ferris, portandosi in nona piazza e lanciandosi all’inseguimento dell’olandese Kay de Wolf! Adamo resta 5° invece a 3″ dal quarto posto di Everts e a 4″ dalla zona podio.

-19 Rischia di affondare la Germania, con Laengenfelder 17° e Koch addirittura 25° in questo momento. Andrea Bonacorsi è scatenato e ingaggia un duello con l’australiano Ferris per la nona piazza!

-21 Italia che potrebbe rientrare pienamente in corsa per il podio nella generale grazie alle prove di Adamo e Bonacorsi in questa manche, mentre la Francia sta ipotecando il Chamberlain Trophy davanti al pubblico di casa…

-22 Lo spagnolo Ruben Fernandez è sempre in testa con 3″ di margine su Renaux e 7″ sull’altro francese Vialle, mentre inseguono a 8 e 10″ Everts e Adamo.

-23 Gara-2 tutta in salita per Team USA, con Craig 12° e Hampshire 16°. Bonacorsi supera il neozelandese Harwood ed entra in top10!

-24 Si mette molto bene per la Francia padrona di casa, che può contare su Renaux in seconda e Vialle in quarta posizione. Scenario favorevole anche per l’Australia con Ferris 7° e H.Lawrence 8°.

-26 Spagna ancora protagonista con Ruben Fernandez, ma Oliver è nelle retrovie e rischia di compromettere i sogni di gloria della squadra iberica. Prosegue la rimonta di Bonacorsi, è 11°!

-27 Caduta di Guillod, che perde qualche posizione e scende in sesta piazza subito dietro al nostro Adamo! 13° nel frattempo Bonacorsi.

-28 Adamo è sesto alla fine del primo giro davanti all’australiano Hunter Lawrence e alle spalle del francese Vialle. Al comando lo spagnolo Fernandez su Renaux ed Everts.

PARTITI!!!! Lo svizzero Guillod si prende l’holeshot, ma Fernandez lo supera e va in testa per la Spagna. Non male gli azzurri, con Adamo 7° e Bonacorsi in top15.

14.39 Ormai ci siamo, ancora poco più di un minuto di attesa prima della partenza di gara-2 a Ernée!

14.38 L’Italia è già spalle al muro dopo i risultati della prima manche, quindi urge una doppia prestazione di alto livello in gara-2 di Adamo e Bonacorsi per continuare a sperare in un piazzamento di prestigio in questa 76ma edizione del Nazioni.

14.36 In gara-2 (MX2 e Open) gli osservati speciali saranno i francesi Renaux e Vialle, lo spagnolo Fernandez, l’australiano Hunter Lawrence, il tedesco Laengenfelder, gli americani Craig e Hampshire, i belgi Everts e Lucas Coenen, l’olandese De Wolf.

14.33 Ricordiamo che, al termine delle tre manche di gara odierne, ogni Nazione scarta il peggiore dei 6 risultati ottenuti. Un fattore cruciale, che potrebbe rimettere per esempio in gioco la Spagna anche in ottica Chamberlain Trophy considerando il 24° posto di Oliver in gara-1.

14.30 Di seguito la top10 provvisoria della generale dopo gara-1:

1) Francia 9 punti

2) Australia 16

3) Germania 17

4) USA 21

5) Spagna 26

6) Olanda 26

7) Belgio 28

8) Italia 30

9) Svizzera 31

10) Slovenia 32

14.25 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta della seconda manche del Motocross delle Nazioni 2023 sulla pista di Ernée, in Francia.

13.54 La nostra DIRETTA LIVE di gara-1 termina qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 14.40 per gara-2.

13.53 Francia al comando con 9 punti della classifica generale, Italia che è ottava con 30.

13.52 Questa la classifica di gara-1:

1 4 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:22.325 18 0:00.000 0:00.000 1:49.101 3 50.155

2 16 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:24.645 18 0:02.320 0:02.320 1:49.203 3 50.109

3 22 Roczen, Ken GER AMA Suzuki 35:48.491 18 0:26.166 0:23.846 1:49.169 3 50.124

4 25 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:51.171 18 0:28.846 0:02.680 1:50.097 3 49.702

5 1 Plessinger, Aaron USA AMA KTM 35:52.592 18 0:30.267 0:01.421 1:51.075 5 49.264

6 7 Lawrence, Jett AUS MA Honda 35:56.162 18 0:33.837 0:03.570 1:50.313 8 49.604

7 118 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:56.265 18 0:33.940 0:00.103 1:51.791 18 48.948

8 5 Vialle, Tom FRA FFM KTM 36:03.629 18 0:41.304 0:07.364 1:51.635 3 49.017

9 13 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:05.405 18 0:43.080 0:01.776 1:52.481 4 48.648

10 8 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 36:06.212 18 0:43.887 0:00.807 1:51.968 7 48.871

11 20 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 36:17.189 18 0:54.864 0:10.977 1:51.407 5 49.117

12 10 Forato, Alberto ITA FMI KTM 36:18.470 18 0:56.145 0:01.281 1:51.665 6 49.004

13 31 Jonass, Pauls LAT LAMSF Honda 36:23.364 18 1:01.039 0:04.894 1:52.218 3 48.762

14 23 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:24.469 18 1:02.144 0:01.105 1:52.643 8 48.578

15 19 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:31.815 18 1:09.490 0:07.346 1:53.743 4 48.108

16 2 Hampshire, RJ USA AMA Husqvarna 36:45.258 18 1:22.933 0:13.443 1:53.597 5 48.17

17 28 Watson, Ben GBR ACU Beta 36:47.141 18 1:24.816 0:01.883 1:54.151 2 47.937

18 11 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 36:47.790 18 1:25.465 0:00.649 1:54.047 5 47.98

19 14 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 36:52.272 18 1:29.947 0:04.482 1:54.601 10 47.748

20 56 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 37:17.916 18 1:55.591 0:25.644 1:55.134 4 47.527

21 29 Gilbert, Josh GBR ACU Honda 35:25.919 17 1 lap 1 lap 1:55.836 3 47.239

22 53 Mc Lellan, Camden RSA MSA Honda 35:27.620 17 1 lap 0:01.701 1:54.635 4 47.734

23 34 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 35:28.120 17 1 lap 0:00.500 1:56.586 7 46.935

24 17 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 35:32.344 17 1 lap 0:04.224 1:55.526 4 47.366

25 119 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 35:36.188 17 1 lap 0:03.844 1:57.009 15 46.766

26 61 Cooper, Cody NZL MNZ GASGAS 35:37.670 17 1 lap 0:01.482 1:56.645 7 46.912

27 26 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:54.007 17 1 lap 0:16.337 1:55.478 3 47.386

28 41 Weckman, Emil FIN SML Honda 36:17.740 17 1 lap 0:23.733 1:58.562 7 46.153

29 55 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:30.588 17 1 lap 0:12.848 1:58.464 6 46.191

30 116 Mikula, Julius CZE ACCR Yamaha 36:31.008 17 1 lap 0:00.420 1:58.330 3 46.244

31 52 Durow, Cameron Anthony RSA MSA KTM 36:32.136 17 1 lap 0:01.128 1:58.664 3 46.113

32 73 Lima, Eduardo BRA CBM Husqvarna 36:35.741 17 1 lap 0:03.605 1:58.517 6 46.171

33 35 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 36:38.855 17 1 lap 0:03.114 1:58.928 7 46.011

34 62 Scott, James NZL MNZ Yamaha 36:50.567 17 1 lap 0:11.712 1:58.375 3 46.226

35 74 Bresolin, Guilherme BRA CBM Yamaha 37:03.586 17 1 lap 0:13.019 2:00.023 6 45.591

36 40 Sihvonen, Miro FIN SML Husqvarna 37:12.786 17 1 lap 0:09.200 1:56.966 4 46.783

37 115 Kovar, Vaclav CZE ACCR KTM 35:31.148 16 2 laps 1 lap 2:00.497 3 45.412

38 37 Toendel, Cornelius NOR NMF Honda 35:33.446 14 4 laps 2 laps 1:56.508 4 46.967

39 32 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 10:31.400 4 14 laps 10 laps 1:55.766 2 47.268

40 38 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 1:57.927 0 18 laps 4 laps 0:00.000 0

13.51 Peccato perché Forato è partito male, poi con l’avanzare della gara ha recuperato tante posizioni: dalla 21esima alla 12esima.

13.49 Alberto Forato alla fine ha chiuso in dodicesima posizione, mentre Andrea Adamo chiude diciottesimo.

Seconda posizione per Prado, terza per Roczen. Fantastico Jett Lawrence che ha passato Tim Gajser per la sesta posizione.

ROMAIN FEBVRE VINCE GARA-1 DEL MOTOCROSS DELLE NAZIONI! Esplode il pubblico di Ermée.

-1 giro Adesso ha preso margine Febvre che può godersi gli ultimi salti: ha voluto questa manche e se la sta prendendo di forza.

-2 giri DALL’ESTERNO FEBVRE! Che sorpasso del francese!

-2 giri Non ci sta Romain Febvre che vuole vincere a tutti i costi questa manche.

-2 UN DOPPIATO OSTACOLA FEBVRE! Prado riesce a difendersi dal contrattacco del francese!

-2 giri Duello fantastico fra questi due centauri: Prado sembrava aver mollato e invece è rimasto agganciato nel finale.

-1 INCREDIBILE! JORGE PRADO SI RIPRENDE LA PRIMA POSIZIONE! Sorpasso su Febvre.

-1 Bel duello tra Jett Lawrence e Jago Geerts per l’ottava posizione.

-3 Attualmente Forato in tredicesima posizione e Adamo in diciassettesima.

-5 Intanto i fratelli Lawrence si prendono la nona e decima posizione: occhio all’Australia che può tornare prepotentemente in gara.

-6 Gajser passa anche Vialle per la sesta posizione: che rimonta da parte dello sloveno.

-7 Plessinger sorpassa Seewer per la terza posizione. Anche Roczen ha passato lo svizzero.

-8 Jett Lawrence è ora decimo davanti a Jonass, ma sta arrivando anche il fratello Hunter.

-9 Stanno arrivando i due australiani: Jett e Hunter Lawrence che si stanno avvicinando alla top 10.

-11 Contatto tra Geerts e de Wolf! Il belga passa per la nona posizione.

-12 Sta facendo un’ottima gara di rincorsa anche Tim Gajser che è ottavo all’attacco del settimo posto di Jonass.

-13 Plessinger si prende la quarta posizione ai danni di Roczen, Seewer rimane terzo.

-14 Provano a risalire i due italiani: Forato è 13esimo e Adamo 18esimo.

-15 Adesso Prado non riesce a rimanere addosso a Febvre che ha già guadagnato un paio di secondi.

-17 Partenza eccezionale della Francia in questa gara-1: Vialle rimane stabile in sesta posizione.

-18 SI BUTTA DENTRO ROMAIN FEBVRE! Esplode il pubblico di Ernée!

-19 FEBVRE CHE NUMERI STA FACENDO! Sta cercando traiettorie incredibili per cercare di passare Prado! Duello fenomenale.

-20 Jeremy Seewer è a sette secondi: Prado e Febvre stanno facendo praticamente una gara a parte.

-22 Febvre si avvicina sempre di più a Prado: è quasi in condizioni di attaccarlo.

-23 Buona risalita di Alberto Forato che è 14esimo, mentre Andrea Adamo è 19esimo.

-24 Buonissima prestazione da parte dei francesi con il secondo posto di Febvre e il sesto di Tom Vialle.

-25 Prado ha scavato un solco di un secondo e mezzo nei confronti di Febvre, ma il suo connazionale Oriol Oliver è solo 35esimo.

-26 Alle spalle di Prado ci sono Febvre e Seewer. livello elevatissimo nelle prime posizioni di questa gara-1.

-27 Comincia in salita invece la prova per gli Stati Uniti: Hampshire è finito a terra ed è solo 26esimo.

-28 Gran partenza di Andrea Adamo che è in nona posizione, Forato è ventunesimo. Prado vuole subito ampliare il margine sui suoi avversari.

COMINCIA GARA-1! Gran partenza da parte di Jorge Prado che si mette subito in testa!

13.10 Tutto pronto per questo Motocross delle Nazioni: sono tutti in fila per la partenza.

13.07 In ottica vittoria occhio anche alla Spagna del fresco campione mondiale MXGP Jorge Prado (oltre all’ottimo Ruben Fernandez), l’Australia dei fratelli Hunter e Jett Lawrence ed il Team USA composto quest’anno da Aaron Plessinger, Christian Craig e RJ Hampshire.

13.04 Francia che in qualifica ha dettato legge ed è la principale favorita presentandosi con Romain Febvre, Maxime Renaux e Tom Vialle.

13.01 Ha dato forfait per questo appuntamento Mattia Guadagnini, mentre Andrea Adamo si presenta con credenziali, essendo il campione del mondo MX2. Italia che ieri è giunta decima in qualifica.

12.58 Si comincia alle 13.10 sulla pista di Ernée (Francia) con gara-1 che vedrà scendere in pista MXGP e MX2, con l’Italia che si presenta con Alberto Forato e Andrea Adamo.

12.55 Buongiorno amici di OA Sport, buona domenica e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Motocross delle Nazioni 2023 che chiude la stagione del motocross.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 76ma edizione del Motocross delle Nazioni, evento di chiusura della stagione internazionale 2o23. Tutto pronto sulla pista francese di Ernée per le tre manche di gara che assegneranno l’ambito Chamberlain Trophy dopo il trionfo degli Stati Uniti in Michigan nel 2022.

La selezione transalpina padrona di casa ha dettato legge ieri in qualificazione ed è probabilmente la favorita principale per il successo finale con Romain Febvre, Maxime Renaux e Tom Vialle. Candidate alla vittoria anche la Spagna del fresco campione mondiale MXGP Jorge Prado (oltre all’ottimo Ruben Fernandez), l’Australia dei fratelli Hunter e Jett Lawrence ed il Team USA composto quest’anno da Aaron Plessinger, Christian Craig e RJ Hampshire.

Da non sottovalutare anche il giovane e talentuoso Belgio di Jago Geerts, Lucas Coenen e Liam Everts, oltre alla Germania di Simon Laengenfelder e ai Paesi Bassi. Ruolo di outsider per l’Italia, decima dopo le manche di qualifica con Alberto Forato in MXGP, il campione del mondo Andrea Adamo in MX2 ed il debuttante Andrea Bonacorsi nella Open.

Si comincia alle ore 13.10 con gara-1 (MXGP e MX2), mentre il via della seconda manche (MX2 e Open) è previsto alle 14.40. La terza e ultima prova (MXGP e Open) scatterà invece alle 16.08. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

