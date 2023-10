Motocross delle Nazioni 2023, Francia in vetta dopo le manche di qualifica. Italia decima

La Francia parte forte davanti al pubblico casalingo di Ernée e chiude davanti a tutti il sabato riservato alle manche di qualificazione valevoli per il Motocross delle Nazioni 2023. Tom Vialle, Maxime Renaux (vincitori delle heat rispettivamente in MX2 e Open) e Romain Febvre (5° in MXGP) hanno confermato l’enorme potenziale del team transalpino, proiettandolo in prima posizione nella classifica generale di giornata che tiene in considerazione solo i migliori due piazzamenti di ciascuna squadra.

Una graduatoria che stabilisce la griglia di partenza (per quanto riguarda la scelta dei cancelletti al via) delle tre manche di gara domenicali, in cui si farà finalmente sul serio nella corsa al Chamberlain Trophy. Alle spalle del Paese ospitante troviamo la Spagna, trascinata dal fresco campione mondiale MXGP Jorge Prado (primo nella heat della classe regina) e da un ottimo Ruben Fernandez (2° nella Open).

Molto bene anche l’Australia dei fratelli Lawrence, terza davanti a Germania, Svizzera e ai campioni in carica degli Stati Uniti, che si devono accontentare della sesta posizione provvisoria. Completano la top10 overall Belgio, Slovenia, Paesi Bassi e Italia, penalizzata sicuramente dalle pessime partenze di Alberto Forato (poi 16° in MXGP) e Andrea Adamo (poi 10° in MX2) ma risollevata almeno in parte dalla buonissima prestazione del debuttante Andrea Bonacorsi (7° nella Open).

Gli Azzurri non avranno dunque sulla carta delle posizioni favorevoli al via delle tre run di domani, dove si ripartirà però da zero in classifica. Qualificate direttamente per la Finale A anche Estonia, Norvegia, Lettonia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Sud Africa, Finlandia, Repubblica Ceca e Brasile, mentre il 20° e ultimo slot verrà assegnato alla vincitrice della Finale B in programma domattina.

ORDINE D’ARRIVO QUALIFYING HEAT MXGP (TOP20)

1 ESP Spain 16 PRADO, Jorge RFME GASGAS 23:58.100 0.000 45.660 1

2 AUS Australia 7 LAWRENCE, Jett MA Honda 24:02.476 4.376 45.522 2

3 SUI Switzerland 25 SEEWER, Jeremy FMS Yamaha 24:04.538 6.438 45.457 3

4 GER Germany 22 ROCZEN, Ken DMSB Suzuki 24:06.576 8.476 45.393 4

5 FRA France 4 FEBVRE, Romain FFM Kawasaki 24:13.770 15.670 45.168 5

6 SLO Slovenia 118 GAJSER, Tim AMZS Honda 24:21.861 23.761 44.918 6

7 BEL Belgium 13 GEERTS, Jago FMB Yamaha 24:30.281 32.181 44.661 7

8 USA USA 1 PLESSINGER, Aaron AMA KTM 24:43.464 45.364 44.264 8

9 LAT Latvia 31 JONASS, Pauls LAMSF Honda 24:44.319 46.219 44.238 9

10 GBR Great Britain 28 WATSON, Ben ACU Beta 24:47.678 49.578 44.139 10

11 NED The Netherlands 19 VLAANDEREN, Calvin KNMV Yamaha 25:02.291 1:04.191 43.709 11

12 FIN Finland 40 SIHVONEN, Miro SML Husqvarna 25:15.073 1:16.973 43.340 12

13 SWE Sweden 34 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Honda 25:23.563 1:25.463 43.099 13

14 NZL New Zealand 61 COOPER, Cody MNZ GASGAS 25:29.410 1:31.310 42.934 14

15 NOR Norway 37 TOENDEL, Cornelius NMF Honda 25:39.469 1:41.369 42.654 15

16 ITA Italy 10 FORATO, Alberto FMI KTM 25:44.110 1:46.010 42.525 16

17 IRL Ireland 67 BARR, Martin MCUI Husqvarna 25:58.601 2:00.501 42.130 17

18 LTU Lithuania 64 JAZDAUSKAS, Domantas LMSF KTM 24:04.088 -1 Lap 41.682 18

19 EST Estonia 55 LEOK, Tanel EMF Husqvarna 24:16.731 12.643 41.320 19

20 CLAT FIM LATAM 88 CORDOVEZ, Miguel FEM KTM 24:18.538 14.450 41.269 20

ORDINE D’ARRIVO QUALIFYING HEAT MX2 (TOP20)

1 FRA France 5 VIALLE, Tom FFM KTM 24:26.806 0.000 44.767 1

2 GER Germany 23 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS 24:28.662 1.856 44.710 2

3 AUS Australia 8 LAWRENCE, Hunter MA Honda 24:32.543 5.737 44.592 3

4 NED The Netherlands 20 DE WOLF, Kay KNMV Husqvarna 24:40.235 13.429 44.361 4

5 USA USA 2 HAMPSHIRE, RJ AMA Husqvarna 24:40.945 14.139 44.339 5

6 RSA Rep. of South Africa 53 MC LELLAN, Camden MSA Honda 25:10.921 44.115 43.460 6

7 SLO Slovenia 119 PANCAR, Jan AMZS KTM 25:24.851 58.045 43.063 7

8 ESP Spain 17 OLIVER, Oriol RFME KTM 25:25.370 58.564 43.048 8

9 PUR Puerto Rico 137 CHAMBERS, Jack FMPR Kawasaki 25:29.751 1:02.945 42.925 9

10 ITA Italy 11 ADAMO, Andrea FMI KTM 25:31.507 1:04.701 42.875 10

11 NOR Norway 38 HORGMO, Kevin NMF Kawasaki 25:34.975 1:08.169 42.779 11

12 CHI Chile 47 GARIB, Benjamin FMC Kawasaki 25:39.492 1:12.686 42.653 12

13 SUI Switzerland 26 TONUS, Arnaud FMS Yamaha 25:47.394 1:20.588 42.435 13

14 EST Estonia 56 TALVIKU, Jorgen-Matthias EMF Husqvarna 25:50.379 1:23.573 42.354 14

15 LAT Latvia 32 REISULIS, Janis Martins LAMSF Yamaha 25:53.792 1:26.986 42.260 15

16 GUM Guam 50 VARIZE, Joshua GMAC KTM 25:55.007 1:28.201 42.227 16

17 GBR Great Britain 29 GILBERT, Josh ACU Honda 25:59.855 1:33.049 42.096 17

18 FIN Finland 41 WECKMAN, Emil SML Honda 26:06.790 1:39.984 41.910 18

19 CZE Czech Republic 116 MIKULA, Julius ACCR Yamaha 26:08.786 1:41.980 41.857 19

20 NZL New Zealand 62 SCOTT, James MNZ Yamaha 26:10.613 1:43.807 41.808 20

ORDINE D’ARRIVO QUALIFYING HEAT OPEN (TOP20)

1 FRA France 6 RENAUX, Maxime FFM Yamaha 24:36.875 0.000 44.461 1

2 ESP Spain 18 FERNANDEZ, Ruben RFME Honda 24:48.014 11.139 44.129 2

3 BEL Belgium 15 EVERTS, Liam FMB KTM 24:51.534 14.659 44.024 3

4 EST Estonia 57 KULLAS, Harri EMF Yamaha 24:57.911 21.036 43.837 4

5 USA USA 3 CRAIG, Christian AMA Husqvarna 25:06.813 29.938 43.578 5

6 SUI Switzerland 27 GUILLOD, Valentin FMS Honda 25:11.226 34.351 43.451 6

7 ITA Italy 12 BONACORSI, Andrea FMI Yamaha 25:13.179 36.304 43.395 7

8 GER Germany 24 KOCH, Tom DMSB KTM 25:27.435 50.560 42.990 8

9 BRA Brazil 75 SANTOS, Fabio CBM Yamaha 25:32.867 55.992 42.837 9

10 NZL New Zealand 63 HARWOOD, Hamish MNZ KTM 25:34.316 57.441 42.797 10

11 CZE Czech Republic 117 TERESAK, Jakub ACCR Husqvarna 25:35.566 58.691 42.762 11

12 NOR Norway 39 FREDRIKSEN, Hakon NMF Yamaha 25:42.267 1:05.392 42.576 12

13 SVK Slovakia 114 JOST, Simon SMF KTM 25:58.897 1:22.022 42.122 13

14 CAN Canada 45 PETTIS, Jess CMA KTM 25:41.599 1:04.724 42.595 14

15 CLAT FIM LATAM 90 POLI, Joaquin F-LAT Kawasaki 26:05.350 1:28.475 41.948 15

16 LAT Latvia 33 REISULIS, Karlis Alberts LAMSF Yamaha 26:12.347 1:35.472 41.762 16

17 IRL Ireland 69 MEARA, Jason MCUI GASGAS 26:15.471 1:38.596 41.679 17

18 FIN Finland 42 HAAVISTO, Jere SML KTM 26:33.231 1:56.356 41.214 18

19 GUM Guam 51 LIPANOVICH, Sean GMAC KTM 26:37.083 2:00.208 41.115 19

20 CHI Chile 48 ISRAEL, Nicolas FMC KTM 24:39.477 -1 Lap 40.685 20

Credit: Valerio Origo