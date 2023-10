Quando vedere il Motocross delle Nazioni 2023: guida tv, programma, orari, streaming

Nel weekend del 7-8 ottobre si terrà la 76ª edizione del Motocross delle Nazioni, celebre competizioni delle due-ruote sullo sterrato in cui i centauri correranno in rappresentanza del proprio Paese per conseguire il titolo a squadre. Sarà il tracciato di Ernée, in Francia, a essere teatro della sfida, replicando quanto già era accaduto nel 2005 e nel 2015. Parliamo di 38 nazioni al via che si contenderanno il Chamberlain Trophy.

Ci sarà anche l’Italia, che vinse a Mantova nel 2021 e finì ai piedi del podio l’anno passato in Michigan. Il Bel Paese non potrà contare sull’apporto di Tony Cairoli, ormai ritiratosi dalle competizioni, e di Mattia Guadagnini. Il veneto, infatti, si è procurato uno strappo al polpaccio durante il penultimo round del Mondiale MXGP a Maggiora e non potrà dare il proprio contributo.

Saranno quindi il campione del mondo di MX2, Andrea Adamo, Alberto Forato (settimo nel campionato della classe regina) e Andrea Bonacorsi a tenere alto il vessillo italico. Quest’ultimo è stato selezionato proprio in sostituzione di Guadagnini, reduce da una stagione da dominatore nel campionato europeo MX250.

Di seguito il programma completo di sabato 7 e domenica 8 ottobre. Si inizierà con le qualifiche di sabato 7 dalle 14.20 alle 16.20, che determineranno le 20 formazioni qualificate, mentre le gare di domenica 8 si terranno alle 13.00, alle 14.30 ed alle 16.00. Sarà possibile guardare il Motocross delle Nazioni 2023 in diretta tv su Rai Sport HD (Gara 1) ed Eurosport 2 HD (Gara 1), in diretta streaming su Rai Play (Gara 1), Rai Play 2 (Gara 2 e Gara 3), eurosport.it, discovery+, DAZN (Gara 1) e mxgp-tv.com, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2023

Sabato 7 ottobre

14:20 MXGP Qualifiche

15:20 MX2 Qualifiche

16:20 Open Qualifiche

Domenica 8 ottobre

10:50 Finale B

13:00 Gara 1 (MXGP & MX2)

14:30 Gara 2 (MX2 & Open)

16:00 Gara 3 (Open & MXGP)

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (Gara 1) ed Eurosport 2 HD (Gara 1).

Diretta streaming: Rai Play (Gara 1), Rai Play 2 (Gara 2 e Gara 3), eurosport.it, discovery+, DAZN (Gara 1), mxgp-tv.com.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valerio Origo