LIVE F1, GP USA 2023 in DIRETTA: Shootout e Sprint Race, la Ferrari cerca il colpo con Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

ORARI F1 SU TV8 OGGI

Cronaca qualifiche – Programma odierno in tv e streaming

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Shootout e della Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti 2023, valevole come diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto pronto in Texas per un sabato che si preannuncia incandescente, in cui verranno assegnati i primi punti iridati del weekend.

Al COTA di Austin viene infatti riproposto infatti il nuovo format del fine settimana con la Sprint, che metterà in palio dei punti extra per i campionati piloti e costruttori. Ieri si sono già disputate le qualifiche con valenza per la griglia di partenza della gara domenicale, mentre quest’oggi ci sarà di fatto un evento a sé stante nell’arco della tre-giorni americana.

Max Verstappen, dopo aver festeggiato in Qatar il suo terzo titolo mondiale consecutivo, vuole continuare a vincere per stabilire nuovi record ed incrementare le statistiche di un’annata memorabile. Ancora aperta invece la sfida per il secondo e terzo posto in entrambe le classifiche iridate, con Sergio Perez in vantaggio su Lewis Hamilton e Fernando Alonso mentre la Mercedes deve difendersi da Ferrari e McLaren.

Si comincia stasera alle ore 19.30 italiane con l’inizio della qualifica shootout, mentre la partenza della Sprint Race texana è prevista a mezzanotte. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse