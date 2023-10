MotoGP su TV8, GP Australia 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita Sprint race

L’anomalo Gran Premio d’Australia di MotoGP giunge, meteo permettendo, alla propria terza giornata. In maniera del tutto inopinata, la gara vera si è già corsa al sabato. Dunque, per la prima volta nella storia, la Sprint seguirà il GP intero, andando in scena la domenica.

L’inversione è stata decisa a causa dell’arrivo di una tempesta. Su Phillip Island sono previsti venti fino a 55 km/h. Dunque Dorna ha preferito salvare la gara completa anticipandola, in maniera tale che se dovesse essere necessario cancellare qualche evento per ragioni di sicurezza, venga sacrificata la Sprint. Giusto così. Anche se la Moto2 e le Moto3 non possono contare sulle medesime garanzie. Proprio per questo, Dorna ha altresì deciso di anticipare i tempi di ogni competizione, nella speranza che la furia di Eolo arrivi il più tardi possibile.

Cosa succederà nelle classi cadette? Sarà possibile correre in questo 2023? E la Sprint di MotoGP andrà regolarmente in scena, assegnando comunque dei punti che possono risultare determinanti per il Mondiale? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP d’Australia in TV.

GP AUSTRALIA 2023 MOTOGP IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni gara del Gran Premio d’Australia. Anche il canale sportivo-generalista Sky Sport Uno (201) seguirà la medesima programmazione.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, le gare di Moto2 e Moto3, la Sprint di MotoGP andrà invece in diretta. Non è prevista alcuna copertura gratuita in chiaro del warm-up di Phillip Island.

STREAMING – L’evento australiano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta della Sprint e la differita delle gare sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio d’Australia, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

PALINSESTO DOMENICA 22 OTTOBRE

Ore 4.00, MotoGP, SPRINT – Diretta

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

SABATO 21 – DOMENICA 22 OTTOBRE

(ORARI ITALIANI)

Ore 23.20, Moto3, Warm Up *

Ore 23.40, Moto2, Warm Up *

Ore 0.00, MotoGP, Warm Up

Ore 1.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 2.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 4.00, MotoGP, SPRINT

* Il fuso orario fa sì che i warm-up si disputino formalmente nel sabato europeo.

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP

Nella giornata di domenica 22 ottobre Sky Sport MotoGP (208) proporrà le seguenti repliche.

SPRINT MotoGP: ore 7.45, 11.15, 14.00, 16.45, 20.15, 23.15

GARA MotoGP: ore 13.00

GARA Moto2: ore 10.15, 19.15

GARA Moto3: ore 8.30, 17.30

Le repliche saranno peraltro trasmesse a ripetizione a partire dalla notte di lunedì 23 ottobre.

Foto: Valerio Origo