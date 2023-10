Griglia di partenza F1, Shootout GP USA 2023: Max Verstappen in pole davanti a Leclerc. Terzo Hamilton

Max Verstappen conquista la pole della Sprint Shootout nel Gran Premio degli Stati Uniti al COTA di Austin. L’olandese della Red Bull si è reso protagonista di un’ottima prestazione e ha fatto meglio di 55 centesimi rispetto a un comunque buonissimo Charles Leclerc.

Terzo invece Lewis Hamilton a 69 millesimi dalla prima posizione, mentre ha chiuso al quarto posto Lando Norris a 0.101. Quinto Oscar Piatti (+0.356), sesto l’altro ferrarista Carlos Sainz (+0.401), settimo Sergio Perez (+0.503), ottavo George Russell (+0-661), nono Alexander Albon (0.828) e decimo Pierre Gasly (1.359).

Male le due Aston Martin di Stroll e Alonso, entrambe fuori in Q2. Da segnalare la buona prova di Ricciardo, che è andato a un passo dalla qualificazione in Q2 al rientro dall’infortunio. Qui di seguito la griglia di partenza della Sprint in programma questa sera a mezzanotte.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT GP USA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN

2 Charles LECLERC

3 Lewis HAMILTON

4 Lando NORRIS

5 Oscar PIASTRI

6 Carlos SAINZ

7 Sergio PEREZ

8 George RUSSELL

9 Alexander ALBON

10 Pierre GASLY

11 Daniel RICCIARDO

12 Fernando ALONSO

13 Esteban OCON

14 Lance STROLL

15 Guanyu ZHOU

16 Nico HULKENBERG

17 Kevin MAGNUSSEN

18 Valtteri BOTTAS

19 Yuki TSUNODA

20 Logan SARGEANT

LA CLASSIFICA DELLA Q3

1 Max VERSTAPPEN1:34.538 3

2 Charles LECLERC+0.055 4

3 Lewis HAMILTON+0.069 4

4 Lando NORRIS+0.101 3

5 Oscar PIASTRI+0.356 3

6 Carlos SAINZ+0.401 4

7 Sergio PEREZ+0.503 3

8 George RUSSELL+0.661 3

9 Alexander ALBON+0.828 4

10 Pierre GASLY+1.359 3

LA CLASSIFICA DELLA Q2

1 Max VERSTAPPEN1:35.181 2

2 Charles LECLERC+0.205 3

3 Carlos SAINZ+0.361 3

4 Lando NORRIS+0.413 2

5 Sergio PEREZ+0.537 2

6 Oscar PIASTRI+0.572 2

7 Pierre GASLY+0.604 2

8 George RUSSELL+0.666 2

9 Lewis HAMILTON+0.706 3

10 Alexander ALBON+0.766 3

11 Daniel RICCIARDO+0.797 3

12 Fernando ALONSO+0.906 2

13 Esteban OCON+0.956 2

14 Lance STROLL+1.000 2

15 Guanyu ZHOU +1.001 2

LA CLASSIFICA DELLA Q1

1 Max VERSTAPPEN1:35.997 1

2 Charles LECLERC+0.002 1

3 Alexander ALBON+0.233 2

4 Carlos SAINZ+0.271 1

5 George RUSSELL+0.284 1

6 Sergio PEREZ+0.350 1

7 Fernando ALONSO+0.368 1

8 Esteban OCON+0.375 1

9 Lewis HAMILTON+0.396 2

10 Lando NORRIS+0.502 1

11 Guanyu ZHOU +0.557 1

12 Lance STROLL+0.578 1

13 Pierre GASLY+0.598 1

14 Oscar PIASTRI+0.706 1

15 Daniel RICCIARDO+0.740 2

16 Nico HULKENBERG+0.752 2

17 Kevin MAGNUSSEN+0.925 2

18 Valtteri BOTTAS+0.925 2

19 Yuki TSUNODA+0.948 2

20 Logan SARGEANT+1.189 2

Foto: LaPresse