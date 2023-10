F1 oggi, GP USA 2023: orario gara, tv, streaming, programma Sky, differita TV8 in chiaro

Oggi, domenica 22 ottobre, andrà in scena il GP degli USA, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Austin assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della particolare conformazione del circuito. Una pista molto tecnica, caratterizzata da diversi saliscendi e con la presenza di “bumps” nell’asfalto.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DEGLI USA DI F1 DALLE 21.00

La Ferrari vorrà recitare il ruolo della protagonista. Charles Leclerc partirà dalla pole-position grazie al riscontro delle qualifiche del venerdì. Il monegasco si è trovato bene alla guida della SF-23, rivaleggiando fino alla fine per la p.1 e approfittando della cancellazione del crono di Max Verstappen, per track-limits. L’olandese, che in Qatar ha festeggiato il suo terzo titolo mondiale consecutivo, partirà dalla sesta casella e vedremo come saprà rimontare.

Leclerc dovrà badare anche alla forza di McLaren e di Mercedes, considerato il secondo e terzo tempo nel time-attack di Lando Norris e di Lewis Hamilton. Quest’ultimo, grande interprete del circuito texano, punta a interrompere il digiuno da vittoria che dura da troppo tempo.

Il GP degli USA, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara a partire dalle 22.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa ad Austin.

CALENDARIO GP USA F1 2023 OGGI

Domenica 22 ottobre (orari italiani)

Ore 21.00 F1, Gara (56 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP USA F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara dalle 22.25.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro la differita della gara dalle 22.25.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 22 ottobre

Ore 22.25-00.40 F1, Gara (56 giri) – Differita gara in chiaro.

Foto: LaPresse