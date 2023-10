F1, Verstappen si prende la rivincita su Leclerc nella Sprint Shootout ad Austin, distacco minimo

Max Verstappen ottiene la pole shootout nel Gran Premio degli Stati Uniti al COTA di Austin. L’olandese, dopo la beffa del giro cancellato per track limits di ieri, questa volta è riuscito a battere un grande Charles Leclerc che giunge secondo a soli 55 millesimi. Si conferma estremamente competitivo su questa pista Lewis Hamilton, terzo.

Una conferma sono anche le due McLaren, in particolare è evidente la crescita di Oscar Piastri dopo un Q3 ieri sottotono: l’australiano è quinto dietro al compagno di squadra Lando Norris. Sesto Carlos Sainz, che ha pagato qualche imprecisione di troppo nel giro decisivo. La delusione è rappresentata dalle due Aston Martin di Stroll e Alonso, entrambe estromesse in Q2, mentre Ricciardo è andato a una manciata di millesimi dal Q3 al ritorno dall’infortunio.

LA CRONACA

Nella prima sessione di questa qualifica shootout, da svolgere obbligatoriamente con gomma media, le Ferrari appaiono subito brillanti e si mettono in seconda e terza posizione con Leclerc e Sainz a tre decimi da Verstappen. Chi appare in difficoltà, come accaduto nella giornata di ieri, sono le due Aston Martin: Stroll e Alonso sono costantemente a rischio. Tutti si rilanciano per un secondo tentativo dopo il primo colpo eccetto Verstappen e la principale sorpresa è Albon che si inserisce in terza posizione, Leclerc si migliora ulteriormente, mentre vengono eliminate le due Haas di Hulkenberg e Magnussen. Bottas, Tsunoda e Sargeant.

Nel Q2 Leclerc e Sainz si confermano essere la seconda forza dietro a Verstappen che appare di una categoria superiore rispetto a tutti, facendo registrare un gran crono: 1:35.181. Buone anche le sensazioni per le due McLaren di Norris e Piastri, mentre rischiano qualcosa Russell e Hamilton che chiudono rispettivamente in ottava e nona posizione. Le due Aston Martin, che già avevano rischiato nella prima sessione della shootout, vengono estromesse insieme a Ricciardo, Ocon e Zhou.

Nel Q3 nessuno si muove nei primi tre minuti: tutti vanno per un unico time attack negli ultimi quattro minuti e mezzo. Verstappen si mette in testa con il tempo di 1:34.538, Leclerc successivamente risponde facendo fucsia nel settore centrale e arrivando a soli 55 millesimi dal campione del mondo. Hamilton si inserisce in terza posizione a 69 millesimi con un super giro, precedendo le due McLaren e Sainz, sesto.

Foto: Lapresse