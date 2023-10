F1, Max Verstappen domina la Sprint Race del GP degli Stati davanti a Hamilton e Leclerc

Max Verstappen non è mai sazio e si aggiudica anche la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas la gara su distanza ridotta del sabato texano, sostanzialmente, non ha avuto storia con il campione del mondo che ha dominato la scena rifilando distacchi abissali a tutti. Con lui sul podio anche un coriaceo Lewis Hamilton (Mercedes) a 9.4 secondi, mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 17.9.

Quarto Lando Norris (McLaren) a 18.8, quinto Sergio Perez (Red Bull) a 22.9, mentre è sesto Carlos Sainz (Ferrari) a 28.3. Settimo il francese Pierre Gasly (Alpine) a 32.4, ottavo George Russell (Mercedes) a 34.2, nono il thailandese Alexander Albon (Williams) a 34.5, mentre chiude la top10 l’australiano Oscar Piastri (McLaren) a 42.4.

A questo punto in classifica generale il campione del mondo raggiunge quota 441 punti contro i 228 di Sergio Perez, quindi terzo Lewis Hamilton a 201, con Fernando Alonso quarto a 183. Quinto Carlos Sainz con 156, sesto Charles Leclerc a -5 dallo spagnolo.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di Leclerc, ma Verstappen chiude duro sul monegasco e entra per primo in curva 1, con Hamilton che approfitta delle scaramucce tra i due e si porta in seconda posizione. Sainz, invece, unico con le gomme soft si libera delle due McLaren nelle prime curve.

Verstappen prova a scappare, ma il “Re Nero” rimane in zona DRS, mentre da Leclerc in poi i distacchi si fanno subito ampi. Nel frattempo Russell si becca 5 secondi di penalità per aver superato Gasly uscendo dalla sede stradale.

Si arriva a metà gara con il campione del mondo che inizia a fare il vuoto e mette 2.2 secondi su Hamilton che, a sua volta, mantiene 3.8 su Leclerc. Quarto Sainz in battaglia con un arrembante Norris. L’inglese, e poi anche Perez, passano lo spagnolo nel breve volgere di poche tornate.

Gli ultimi giri vedono Verstappen gestire nel migliore dei modi un ampio margine che raggiunge gli 8 secondi, mentre Norris prova a riprendere Leclerc per il podio, ma l’inglese si sveglia troppo tardi e il monegasco rimane terzo.

