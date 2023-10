LIVE F1, GP USA 2023 in DIRETTA: Leclerc parte in pole, gara in prima serata italiana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

ORARIO GARA SU SKY E DIFFERITA IN CHIARO SU TV8

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio degli Stati Uniti 2023, valido come diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo la Sprint di ieri, quest’oggi va in scena l’evento clou del weekend texano con una gara che si preannuncia lunga ed estremamente interessante.

La Ferrari sogna il colpaccio con Charles Leclerc in pole position, anche se i riscontri della Sprint Race sul passo non sono stati estremamente incoraggianti. Il monegasco della Rossa scatterà davanti alla McLaren di Lando Norris, mentre la seconda fila in griglia sarà composta dalla temibile Mercedes di Lewis Hamilton e dalla SF-23 di Carlos Sainz.

Terza linea dello schieramento che si profila a dir poco incandescente, con George Russell quinto sulla Mercedes ed il campione del mondo Max Verstappen sesto sulla Red Bull per il giro cancellato in Q3 venerdì causa track limits. Il fenomeno olandese ha dominato la mini-gara del sabato e sarà comunque il favorito principale per la vittoria, ma non potrà permettersi degli errori.

La partenza del Gran Premio statunitense è prevista alle ore 21.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della corsa con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del Mondiale 2023 di F1: buon divertimento!

Foto: Lapresse