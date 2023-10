F1: uno stratosferico Leclerc centra la Pole al GP degli Stati Uniti! 6° Verstappen dopo il track limit

Un Charles Leclerc in versione extraterrestre ha conquistato la pole position in occasione del GP degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Austin infatti il pilota della Ferrari ha dimostrato grande confidenza con il tracciato, segnando il miglior tempo sia in Q2 che in in Q3, dove ha messo a referto l’ottimo crono di 1:34.723.

A bocca asciutta invece Max Verstappen che, dopo aver beffato il monegasco strappando la pole di soli cinque millesimi, si è visto cancellare il proprio giro per quanto successo nella penultima curva, dove ha perso il posteriore andando con entrambe le ruote oltre la riga bianca. Una sbavatura che costringerà il fenomeno olandese a partire dalla sesta posizione.

Grande prova e grandi conferme poi per la McLaren di Lando Norris, secondo con +0.130 davanti a Lewis Hamilton (Mercedes), terzo a +0.139. Bene poi anche Carlos Sainz, quarto a soli due decimi dal compagno di squadra precedendo George Russell, quinto a +0.465. Nono invece Sergio Perez, ancora una volta in difficoltà in qualifica come testimonia il ritardo di +0.450 rispetto alla vetta. Chiude la top 10 poi Oscar Piastri (McLaren) con +0.744. Malissimo infine le Aston Martin di Alonso e Stroll, entrambe fuori dalla Q1

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

Nel Q1 parte bene Leclerc, apparendo fin da subito molto competitivo soprattutto nel primo settore e segnando dopo pochi minuti 1:36.622. Tuttavia sarà Carlos Sainz a trovare il miglior piazzamento (il monegasco troverà la nona piazza) del team italiano chiudendo quarto e cedendo il passo a Lewis Hamilton, abile a trovare le condizioni perfette sul suo giro sciorinando 1:35.091 e piazzandosi così davanti Lando Norris (McLaren) e a Max Verstappen, terzo con +0.255. Grande delusione invece per l’Aston Martin che, malgrado un nuovo pacchetto di aggiornamenti, non ha concesso a Fernando Alonso e Lance Stroll di essere competitivi costringendo i propri piloti a partire dal diciassettesimo e al diciannovesimo posto rispettivamente con un ritardo di +1.177 e +1.498.

Il numero 16 della Rossa è salito poi di colpi nel Q2 dove, stavolta facendo perno sulla grande superiorità al T2, ha registrato il miglior crono del segmento segnando 1:35.004 precedendo Max Veratappen, vicinissimo a +0.004, e ancora Lewis Hamilton, terzo a +0.236 arginando Carlos Sainz, quarto a +0.298.Tsunoda e Zhou sono stati invece costretti ad abbandonare l’ambizione Q3 con un responso ai limiti della beffa, come dimostrano i 18 e i 19 millesimi in più utili per centrare l’ultima sessione

Giunto all’ultimo atto Leclerc si è reso poi protagonista di un giro pulito compiuto in 1:34.829, migliorandosi comunque a un minuto dalla fine, portando il suo tempo a 1:34:718 e perdendo qualcosa soltanto nell’ultimo settore. Ma come una furia, al millimetro, per soli 5 millesimi, Verstappen riesce a strappare la pole al rivale segnando casco viola nel T4, salvo poi però vedersi il suo giro cancellato dai Commissari di gara, provocando così la gioia nel box di Maranello. Seguiranno dunque Norris ed Hamilton, rispettivamente secondo e terzo con +0.130 e +0.139.

Foto: LaPresse