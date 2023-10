F1, GP Messico 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 27 ottobre

Dopo due Sprint consecutive, si torna al format tradizionale questo weekend a Città del Messico con due sessioni di prove libere in programma nella giornata di venerdì 27 ottobre. L’Autódromo Hermanos Rodríguez si appresta ad ospitare il weekend di gara del Gran Premio del Messico 2023, valido come diciannovesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Osservato speciale il beniamino locale Sergio Perez, che vuole tornare sul podio dopo un digiuno di quattro tappe per blindare la sua seconda posizione nel campionato piloti e regalare una gioia ai suoi tifosi nell’appuntamento di casa. Checo deve gestire un vantaggio di 39 punti su Lewis Hamilton, reduce dalla squalifica di Austin e dunque estremamente motivato in vista della tre-giorni centramericana.

Sfida ancor più incerta invece per la piazza d’onore nel Mondiale costruttori, con Mercedes a +22 sulla Ferrari mentre la McLaren ha finalmente operato il sorpasso su Aston Martin per il quarto posto ma sembra troppo distante dalla zona podio. Dopo 15 vittorie su 18, Max Verstappen è il candidato principale al successo anche in Messico e punta a stabilire il nuovo record per il maggior numero di affermazioni in una singola annata.

Le prime due sessioni di prove libere a Città del Messico verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (la FP2 anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta di entrambi i turni con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP MESSICO F1 2023

Venerdì 27 ottobre

Ore 20.30 prove libere 1 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport F1

Sabato 28 ottobre

Ore 0.00 prove libere 2 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA PROVE LIBERE F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1; Sky Sport Uno e Sky Sport 4K trasmetteranno solo la FP2

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse