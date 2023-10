GTWC Europe, Gran finale di stagione a Zandvoort. Chi vincerà la Sprint Cup

A Zandvoort si conclude questo fine settimana la Sprint Cup e di conseguenza anche l’interessantissima stagione 2023 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La nota pista olandese che da qualche anno accoglie anche il Mondiale di F1 si prepara per chiudere l’attività agonistica, un week-end che si prospetta molto interessante con una lotta a tre per il titolo Sprint dopo l’avvincente round di inizio settembre a Valencia.

Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP Mercedes #88) sono provvisoriamente al comando della serie con 83 punti all’attivo contro i 75.5p di Mattia Drudi/Ricardo Feller (Tresor Orange 1 Audi #40). Seguono Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT BMW #46), fermi a 68.5p dopo otto delle dieci corse previste dal campionato gestito da SRO.

Boguslavskiy/Marciello hanno la chance di imporsi anche nella Sprint Cup dopo aver firmato l’Endurance Cup con Jules Gounon ed aver vinto matematicamente anche la classifica assoluta del GT World Challenge Europe (graduatoria che prende in considerazione i risultati ottenuti tra Sprint ed Endurance).

Ultimo evento del 2023, a meno di sorprese negli ultimi due mesi dell’anno, anche per Valentino Rossi (WRT BMW #46). L’ex stella del Motomondiale insegue un nuovo successo nella Sprint Cup dopo aver primeggiato davanti al proprio pubblico in quel di Misano Adriatico a luglio.

Ricordiamo che per motivi di spazio, come accaduto in Inghilterra a Brands Hatch, non ci saranno in pista i protagonisti della Bronze Cup. La 2023 per questa categoria si è già concluso, Pure Rxcing Porsche #911 ha avuto la meglio ottenendo il prezioso invito da ACO per la prossima edizione della 24h Le Mans (FIA World Endurance Championship).

Foto: LPS