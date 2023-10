Chi è Manuel Battaglia, il campione d’Europa di braccio di ferro che nella vita fa l’imprenditore

Manuel Battaglia è stato grande protagonista agli Europei di braccio di ferro, dove ha conquistato due medaglie nella categoria di peso più prestigiosa, ovvero quella riservata ai colossi oltre i 110 kg. Il bresciano ha infatti trionfato nella prova con il braccio sinistro (davanti all’ucraino Oleg Mykhailenko e al rumeno Beniamin Blajan) ed è salito sul terzo gradino del podio nella gara con il braccio destro, dove ha chiuso alle spalle del georgiano Giorgi Rostomashvili e del bulgaro Mitko Petrov.

Il 33enne di Lonato del Garda ha rimpinguato ulteriormente il palmares di una carriera sontuosa, in cui spiccano sette medaglie d’oro in ambito continentale e due apoteosi ai Mondiali, senza dimenticarsi dei tredici titoli nazionali. Il ribattezzato Roccia ha fatto festa a Chisinau (Moldavia) a inizio estate e poi si è rituffato nella sua attività imprenditoriale: è titolare dell’azienda agricola “Bontà Caprina”, che ha sede nella campagna tra Lonato e Montichiari e che gestisce con il fratello e i genitori.

Manuel Battaglia, che nella vita fa coppia con Deborah ed è papà di Bryan e Kate, è stato protagonista anche in televisione: nella trasmissione “Tu si che vales” su Canale 5 è riuscito a tenere bloccata, per un minuto, con il braccio una motocicletta da 900 Cc in piena accelerazione. Tra l’altro l’azzurro ha impartito lezioni di braccio di ferro nei parchi lonatesi durante l’ultima estate e chissà che non siano emersi nuovi talenti.

Anche altri italiani si sono messi in mostra a Chisinau. Giovanni Accardo ha trionfato tra i Grand Masters 50 nella categoria fino a 70 kg con il braccio destro, dove Franco Capra ha chiuso al terzo posto. Sempre tra i Grand Master è arrivato il sigillo di Mauro Callegaro tra i 100 kg (braccio destro). Franco Capra ha conquistato l’argento tra i Grand Masters 50 (categoria 70 kg, sinistro) davanti a Giovanni Accardo. Claudio Rea ha conquistato due medaglie nei Senior Grand Master (categoria 100 kg: argento con destro e sinistro).

