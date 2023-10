F1, George Russell: “Tutto chiarito con il team dopo Suzuka. Qui a Lusail battaglieremo con la Ferrari”

George Russell appare concentrato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Lusail si annuncia un weekend quanto mai intenso dato che domani vivremo già le qualifiche, quindi sabato la giornata sarà dedicata alla Sprint Race, mentre domenica alle ore 19.00 italiane si correrà il Gran Premio vero e proprio.

In casa Mercedes non manca la curiosità nel capire come si stanno sviluppando i rapporto tra i due piloti, dopo le scaramucce tra Singapore e, soprattutto, Giappone. “Le polemiche di Suzuka? Non penso ci sia molto d’aggiungere, tutto è chiarito. Eravamo su strategie diverse e, come spesso capita, subito dopo la gara le emozioni sono forti, e magari si esagera nelle dichiarazioni. Dopotutto quello che è successo a Miami, a parti invertite, era stato gestito bene dal team”.

La gara nipponica ha visto protagonista il classe 1998 di una strategia ad una sola sosta che, sin dall’avvio, si sapeva sarebbe stata complicata: “Diciamo che c’abbiamo provato. Io in primis ero consapevole che sarebbe stato davvero difficile chiudere con un solo pit-stop su una pista simile. Per la situazione di classifica attuale, e per come procedeva la gara, dovevamo azzardare. Dopotutto non abbiamo perso nulla”.

A proposito di classifica, cosa dovremo aspettarci dal weekend di Lusail? “Siamo su una pista con tante curve veloci per cui vedremo come ci comporteremo. La Sprint Race potrebbe rimescolare molto la situazione, ma penso che Verstappen sia il favorito davanti alle McLaren. Noi lotteremo con le Ferrari per la seconda posizione nel campionato costruttori. Un risultato che sarebbe importante, ma lo sarà molto di più progettare la macchina giusta in vista del 2024”.

Foto: LaPresse