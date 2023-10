F1, Sergio Perez: “Qui per fare bene, importante chiudere al 2° posto nella classifica piloti”

Sergio Perez vuole rilanciarsi. Il secondo pilota della Red Bull, ormai da settimane al centro delle cronache per via delle sempre più insistenti voci di mercato che lo vedrebbero nel prossimo futuro fuori dalla scuderia anglo-austriaca, ha indicato chiaramente il suo obiettivo per questo weekend in occasione della conferenza stampa di rito allestita per il GP del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1.

Il messicano, reduce dall’ottava piazza di Singapore e dalla sfortunata gara di Sukuza, ha intenzione di ben figurare nel tracciato di Lusail, sfruttando proprio le due recenti esperienze negative per poter centrare un piazzamento significativo, anche se le condizioni saranno particolari:

“La macchina era veloce a Suzuka e mi aspetto un trend simile – sottolinea Perez – Saranno diverse le condizioni della pista, con una sola sessione di libere e anche la sabbia che troveremo sul tracciato. Nelle ultime due gare per me non è andata molto bene ma abbiamo capito molto per essere qui in una posizione differente. Abbiamo capito cosa è andato storto, cosa abbiamo interpretato male”.

In ultimo “Checo” ha commentato non solo la vittoria del Mondiale costruttori, ma anche la possibilità del compagno di squadra Verstappen di centrare proprio in Qatar il titolo del mondo con largo anticipo: “Vincere il Costruttori è stato favoloso con una macchina più dominate dello scorso anno. Max campione qui? Sì, ma io intanto penso ad esprimermi al meglio nelle ultime sei gare. È importante perché il secondo posto nella classifica piloti è il massimo che posso ottenere adesso. Per me è importante finire la stagione al meglio, perché questo significherà che inizierò la prossima in una buona posizione. ”

