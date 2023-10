Chi è Paolo Simion, il ciclista che sarà su Luna Rossa per la Coppa America 2024

L’America’s Cup di vela del 2024 a Barcellona avrà una grande novità: i vari equipaggi infatti potranno contare su dei cyclors, dei ciclisti che daranno la spinta a bordo ovviamente con la forza delle gambe.

Al via ovviamente l’attesissima Luna Rossa che, dopo aver corteggiato anche un atleta di lusso come Filippo Ganna, ha rivelato tra le sue scelte il nome di un ex corridore: Paolo Simion.

Classe 1992, è passato professionista nel 2015 con la Bardiani – CSF Pro Team, vestendo la maglia della squadra dei Reverberi per cinque anni. Una sola vittoria, arrivata nel 2018 al Giro di Croazia, due podi alla Coppa Bernocchi, tre partecipazioni al Giro d’Italia nel quale vanta come miglior piazzamento una settima posizione di tappa nel 2019.

L’atleta di Castelfranco Veneto, che ha annunciato il ritiro nel 2021 dopo aver vestito anche le maglie di Tianyoude Hotel e Giotti Victoria, è stato campione italiano juniores su strada e si è anche ben distinto su pista dove vanta un successo nella Coppa del Mondo di Cali nel 2012 (omnium la specialità) e diverse convocazioni con la Nazionale maggiore tra Europei e Mondiali.

Foto: Lapresse