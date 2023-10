Tour de France 2024, le anticipazioni sul percorso: partenza dall’Italia, chiusura a Nizza con una crono. Si torna sul Col de la Bonette

Dopo il Giro d’Italia, impazza anche il toto Tour de France. Il percorso della Grande Boucle verrà presentato al pubblico nella sua interezza durante la giornata di mercoledì 25 ottobre; si conoscono già alcuni dettagli della lotta per la maglia gialla, che vedrà possibili protagonisti Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, al momento vincitori di due Tour a testa.

Siamo già certi della partenza della gara in Italia: oltre 600 chilometri nel Bel Paese, con l’inizio da Firenze a Rimini il 29 giugno (205 km), a cui fanno seguito la Cesenatico-Bologna (200 km) e la Piacenza-Torino (225 km). Anche la quarta tappa partirà dall’Italia, da Pinerolo, per poi vivere la prima giornata alpina del Tour, con arrivo probabile a Valloire. La prima cronometro dovrebbe essere situata al 5 luglio da Digione a Prenois, ma non è ancora chiaro se si tratterà di una prova a tempo individuale o a squadre.

Dopo il primo giorno di riposo l’8 luglio, dovrebbe esserci un altro arrivo in salita il 10 luglio a Le Lioran, mentre la seconda settimana dovrebbe concludersi con una tappa di montagna con arrivo a Plateau de Beille. La terzultima tappa dovrebbe essere il vero e proprio tappone di questo Tour: da Embrun alla stazione sciistica di Isola 2000, arrivo in salita che prevede anche il passaggio sul Col de Vars e sull’altissimo Col de la Bonette (2802 metri di altitudine).

Le ultime due tappe sono invece già sicure. Il 20 luglio sarà il turno della Nizza-Col de la Couillole: sono 132 chilometri ma pieni zeppi di salita con Col de Braus, Col de Turini, Col de la Colmiane e l’ultima salita, dove Pogacar vinse la penultima tappa della Parigi-Nizza 2023. Si chiuderà invece con una cronometro individuale di 35,2 chilometri, da Monaco a Nizza: niente chiusura classica sugli Champs Elysees, poiché il 21 luglio Parigi sarà in piena preparazione per le Olimpiadi.

IL POSSIBILE PERCORSO DEL TOUR DE FRANCE 2024 (FONTE VELOWIRE)

– Sabato 29 giugno – Tappa 1: Firenze / Firenze (ITA) – Rimini (ITA) 205 km

– Domenica 30 giugno – Tappa 2: Cesenatico (ITA) – Bologna (ITA) 200 km

– Lunedì 1 luglio – Tappa 3: Piacenza (ITA) – Torino (ITA) 225 km

– Martedì 2 luglio – Tappa 4: Pinerolo (ITA) – Valloire

– Mercoledì 3 luglio – Tappa 5: Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulbas (?)

– Giovedì 4 luglio – Tappa 6: Mâcon – Digione o Nuits-Saint-Georges (?)

– Venerdì 5 luglio – 7ª tappa: Gevrey-Chambertin-Nuit-Saint Georges (cronometro a squadre o individuale)

– Sabato 6 luglio – Tappa 8: MuséoParc Alesia o Semur-en Auxois – Châtillon-sur-Seine

– Domenica 7 luglio – 9ª tappa: Colombey-les-Deux-Eglises – Troyes

– Lunedì 8 luglio: Riposo a Orléans

– Martedì 9 luglio – Tappa 10: Orléans – Saint-Amand-Montrond

– Mercoledì 10 luglio – 11ª tappa: Évaux-les-Bians – Le Lioran

– Giovedì 11 luglio – 12ª tappa: Aurillac – Villeneuve-sur-Lot

– Venerdì 12 luglio – Tappa 13: Agen – Pau

– Sabato 13 luglio – 14ª tappa: Pau – Saint-Lary-Soulan Pla-d’Adet

– Domenica 14 luglio – Tappa 15: Loudenvielle – Plateau de Beille

– Lunedì 15 luglio: Riposo a Narbonne

– Martedì 16 luglio – Tappa 16: Gruissan – Nîmes

– Mercoledì 17 luglio – Tappa 17: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Super-Dévoluy

– Giovedì 18 luglio – Tappa 18: Gap – Bercelonnette

– Venerdì 19 luglio – 19ª tappa: Embrun – Isola 2000

– Sabato 20 luglio – Tappa 20: Nizza – Col de la Couillole 132 km

– Domenica 21 luglio – 21ª tappa: Monaco – Nizza (Cronometro individuale 35,2 km))

