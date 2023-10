Ciclismo, Jasper Philipsen: “Voglio la Maglia Verde e punto alle Olimpiadi di Parigi”

Stagione da incorniciare per Jasper Philipsen. Il belga è stato il corridore più vincente della stagione, ma soprattutto ha dominato in volata al Tour de France portandosi a casa quattro tappe e la Maglia Verde della classifica a punti.

Proprio confermarla alla Grande Boucle 2024 sarà il suo obiettivo, nonostante un rivale di lusso come dichiarato a Het Laastse Nieuws: “Quest’anno sono stato fortunato perché Wout van Aert non è andato fino in fondo. Ma con le mie gambe da sprinter e da scalatore dovrei avere buone possibilità ogni anno. Penso di poter essere un buon concorrente per Wout”.

Gli altri appuntamenti da non fallire: “Voglio assolutamente vincere i campionati belgi e i campionati europei sono vicini, ad Hasselt. Sto puntando anche alla gara olimpica su strada di Parigi”.

Nel 2024 nuovamente il più vincente? “Lo valuteremo con la squadra, questo è diventato un obiettivo solo alla fine dell’anno”.

