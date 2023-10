Calendario Mondiali rugby 2023: orari quarti di finale, programma 14-15 ottobre, dove vederli in tv e streaming

La Coppa del Mondo 2023 di rugby ha concluso la sua prima fase in questo weekend e il prossimo fine settimana andranno in scena i quarti di finale e saranno 4 i match che decideranno le semifinaliste.

Si inizia sabato pomeriggio alle ore 17, quando a Marsiglia scenderanno in campo il Galles e l’Argentina, che ha strappato solo ieri il pass per i quarti di finale. Alle 21, poi, ci si sposta a Parigi, dove va in scena la supersfida tra l’Irlanda e la Nuova Zelanda, una semifinale anticipata tra due formazioni veramente forti.

Domenica, invece, alle 17 si torna nuovamente a Marsiglia e questa volta a sfidarsi sono l’Inghilterra e la grande sorpresa di questa Rugby World Cup, cioè quelle Fiji che hanno eliminato l’Australia. Alle 21, a Parigi, si chiude il weekend con l’altro big match, cioè quello che vede di fronte i padroni di casa della Francia e i campioni in carica del Sudafrica.

La diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD e su Sky Sport Arena (canale 204) mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Raiplay.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUGBY QUARTI DI FINALE

Sabato 14 ottobre

17.00 Galles-Argentina – Sky Sport Arena

21.00 Irlanda-Nuova Zelanda – Sky Sport Arena

Domenica 15 ottobre

17.00 Inghilterra-Fiji – Sky Sport Arena

21.00 Francia-Sudafrica – Sky Sport Arena

Foto: LaPresse