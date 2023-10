Quando si gioca Italia-Norvegia, Qualificazioni Europei Under 21: data, programma, orario, tv, streaming

L’Italia Under 21 di Carmine Nunziata sarà di scena martedì 17 ottobre per la terza sfida del proprio cammino verso gli Europei di categoria che si disputeranno nel 2025 in Slovacchia: gli azzurrini saranno impegnati contro la Norvegia dalle 17.45 allo Stadio Druso di Bolzano, per il remake della sfida decisiva dello scorso torneo continentale, fatale alla squadra allora guidata da Paolo Nicolato vista la sconfitta per 1-0 rimediata contro gli scandinavi.

Dopo i primi due incontri giocati, l’Italia si trova al terzo posto nel girone A con 4 punti all’attivo, frutto di un deludente pareggio senza reti con la Lettonia e la vittoria per 2-0 contro la Turchia. Il gruppo allenato dal tecnico campano non può fallire quest’appuntamento, visto che gli scandinavi rappresentano l’avversario più accreditato per la contesa alla prima posizione nel raggruppamento, e un successo cambierebbe notevolmente le gerarchie presenti in questa fase del percorso di qualificazione.

Come detto, il prossimo avversario degli azzurrini sarà la Norvegia. Al contrario della formazione del Bel Paese, la Norvegia ha impressionato nelle prime due sfide del girone, mettendo a segno la bellezza di 14 reti nei due impegni con Lettonia e San Marino, due squadre di caratura decisamente inferiore ma, considerando la difficoltà avuta dagli azzurri a segnare contro i baltici, il dato dimostra la notevole qualità offensiva a disposizione della formazione nordica.

La sfida tra Italia e Norvegia, il cui via è programmato alle 17.45 di martedì 17 ottobre allo Stadio Druso di Bolzano

CALENDARIO ITALIA-NORVEGIA QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 21 2025

Martedì 17 ottobre

Ore 17.45 Italia-Norvegia – Diretta tv da definire (canale Rai), Diretta streaming su RaiPlay.

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai (da definire il canale).

Diretta streaming: RaiPlay.

