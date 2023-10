Veneto Classic 2023: programma, orari, tv, percorso, streaming

Si svolgerà domenica 15 ottobre 2023 la terza edizione della Veneto Classic, gara di livello 1.Pro che chiuderà il calendario di prove professionistiche in Italia in questa stagione. In questo evento i corridori partiranno da Mel (Belluno) alle ore 12:00 e arriveranno, dopo 195 chilometri ricchi di insidie, a Bassano del Grappa (Vicenza).

La Veneto Classic 2023 si potrà vedere in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD dalle ore 14:30 in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, DAZN, Discovery+, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intera gara.

ALTIMETRIA E PERCORSO

Pronti, via e per i primi 80 chilometri la strada sarà quasi tutta pianeggiante. Poi si entrerà nel circuito de La Rosina, lungo 12,6 km e che andrà ripetuto 4 volte. All’interno di questo tracciato ci sarà proprio la salita di La Rosina, ascesa di 2,1 km con pendenza media al 6,5%. L’ultimo scollinamento arriverà a circa 60 km dall’arrivo, poi ci sarà da percorrere per tre volte il circuito de La Tisa (lunghezza di 12,4 km), che avrà al suo interno un breve strappo su pavé di 330 metri al 15,2%. Quest’ultimo non andrà affrontato però soltanto per tre volte, bensì per quattro, visto che i corridori dovranno superarlo anche per entrare nell’anello finale.

Una volta usciti dal circuito de La Tisa, le asperità non saranno ancora finite, perché bisognerà affrontare prima il muro di Diesel Farm, lungo 1300 metri su sterrato e con una pendenza media del 10,9%, e in seguito la rampa di Contro Soarda, al termine della quale mancheranno soltanto 4 km al traguardo. Nell’ultimo piccolo pezzo di gara si arriverà a piazzale Cadorna, prima di girare su via Porto di Brenta e successivamente in via Portici Lunghi, via che permetterà ai corridori di raggiungere il traguardo in Piazza Libertà.

CALENDARIO VENETO CLASSIC 2023

Mercoledì 11 ottobre

Giro del Veneto: Tombolo – Monte Berico (170 km)

Orario di partenza: 12.45

Orario d’arrivo previsto: 16.30 circa

PROGRAMMA VENETO CLASSIC 2023: DOVE VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 2 HD dalle 14.30

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, DAZN e Discovery+ dalle 14.30

Diretta live streaming: OA Sport dalle 12.00