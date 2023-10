Basket: Nikola Jokic sarà a disposizione della Serbia per le Olimpiadi 2024

I vicecampioni del mondo della Serbia potranno contare sul loro talento più puro, Nikola Jokic, fra meno di dodici mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024, nel torneo di basket maschile.

A renderlo noto è stato il presidente del Comitato Olimpico della Serbia, Bozidar Maljkovic, in un’intervista rilasciata ad AS, nella quale ha detto: “Non avevamo l’MVP della NBA, Nikola Jokic. Né Vasilije Micic, l’MVP dell’EuroLeague. Né Nikola Kalinic. Penso che la chiave sia il fatto che ci uniamo e tiriamo fuori il meglio di noi, come in tutti gli sport”.

Poi ha aggiunto: “Posso essere orgoglioso della stagione di Novak Djokovic e di Ivana Spanovic, che ha vinto l’oro ai Campionati mondiali di atletica 2023 nel salto in lungo. A proposito, ho già annunciato che a Parigi ci saranno tutti, Jokic compreso. I Giochi di Parigi saranno una festa e sono sicuro che lo sport serbo avrà una grande partecipazione“.

La Serbia quindi lancia già un messaggio verso Parigi 2024: l’obiettivo ovviamente è quello di andare a medaglia, cercando di ambire al metallo più prezioso, Team USA permettendo.

Foto: fiba.basketball