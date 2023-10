Basket femminile, Famila Schio e Virtus Bologna cercano il tris in Eurolega rispettivamente contro il DVTK Miskolc ed Avenida

Archiviato il turno di Serie A1, per le portacolori italiane Famila Schio e Virtus Bologna è già tempo di concentrarsi sull’Euroleague Women con la terza giornata della regular season 2023-2024 in programma questa settimana. Andiamo a presentare brevemente le sfide di questa settimana.

La Famila Schio ospita al PalaRomare le ungheresi del DVTK Miskolc (palla a due domani sera alle ore 20:00) per il gruppo A. Le vicentine sono a punteggio pieno grazie a due successi in altrettante partite disputate contro Lublin (70-50) e Sepsi-Sic (58-70). Arella Guirantes proverà a guidare ancora una volta le compagne, con 13 punti segnati in entrambe le uscite continentali. Sotto il ferro Dorka Juhasz proverà a fare buona guardia arpionando palloni da distribuire nel pitturato ma anche da oltre l’arco, al pari di Julia Reisingerova (entrambe viaggiano a oltre 6 rimbalzi di media). In cabina di regia ci sarà Costanza Verona a dettare i ritmi di gioco, ben coadiuvata da una giocatrice d’esperienza come la capitana Giorgia Sottana. Le avversarie del DVTK hanno centrato l’accesso alla fase a gironi passando dalle qualificazioni, ma le ungheresi hanno ottenuto gli stessi risultati delle Campionesse d’Italia: vittoria esterna contro l’ASVEL Villeurbanne (57-67) ed affermazione casalinga contro lo Zarag (66-63). Da tenere sotto stretta osservazione l’ala forte Darcee Garbin (11.8 punti di media) e la statunitense Kaila Charles, giocatrice polivalente capace di mettere a referto 11.3 punti a partita insieme a 9.3 rimbalzi e 3.3 assist. Chi prevale da questa sfida rimarrà imbattuta, infliggendo quindi all’altra squadra la prima sconfitta stagionale in Eurolega.

Stesso tema anche per la Virtus Bologna, che attende al PalaDozza le spagnole del Perfumerias Avenida giovedì sera (ore 20:30). Le V-nere viaggiano a ritmo spedito in Eurolega, con due affermazioni consecutive rispettivamente contro Polkowice (90-68) e Györ (74-85). Il faro sarà ancora una volta la stella Cecilia Zandalasini, decisiva in entrambe le partite fin qui disputate dalle felsinee. L’ex giocatrice del Fenerbahce Istanbul ha prodotto 16 punti, 8.5 rimbalzi e 6.5 assist di media: una presenza a tutto campo quella della nativa di Broni (Pavia), ben supportata nel pitturato da Olbis Andre’ (18 punti e 6.5 rimbalzi a partita per il centro della Nazionale). Importante anche l’apporto di Ivana Djokic (17.5 punti per la serba), mentre Francesca Pasa proverà ad ispirare ancora le compagne (6 assist di media per la playmaker azzurra). Le iberiche del Perfumerias Avenida vorranno sicuramente mettere in difficoltà le bolognesi, con cui condividono la vetta della classifica del girone B (2-0 di record). I pericoli maggiori arrivano dal centro greco Mariella Fasuola – top scorer della compagine spagnola (13.5 punti) ma anche miglior rimbalzista (5.5) – e dalla guardia transalpina Bria Hartley (12 punti).

Credit: Ciamillo