Atletica, Iliass Aouani cambia allenatore! Nuova guida per il primatista italiano di Maratona

Iliass Aouani ha annunciato il cambio di allenatore. Il primatista italiano di Maratona ha comunicato l’interruzione del rapporto di collaborazione con Massimo Magnani, ovvero il tecnico che l’ha seguito dal 2021 e che lo ha accompagnato al primato nazionale (2h07:16 a Barcellona sette mesi fa).

Il 28enne delle Fiamme Azzurre, che in carriera ha corso soltanto tre 42 km e ha dimostrato subito grande efficienza su questa distanza, sarà ora seguito da Giuseppe Giambrone, già a partire dalla Maratona di New York in programma il prossimo 5 novembre e con il mirino puntato sulle Olimpiadi di Parigi 2024.

Iliass Aouani ha commentato la propria decisione: “Sono felice di aver condiviso una parte importante del mio percorso di crescita personale ed atletica con Massimo, al quale sarò sempre grato per il contributo che ha dato alla mia carriera, ma siamo entrambi giunti alla conclusione che sia ora di aprire un nuovo capitolo, con nuovi stimoli e sfide. Dopo essermi a lungo consultato con il mio gruppo sportivo Fiamme Azzurre e con la Federazione, che mi ha assistito in questa transizione, abbiamo ritenuto che la scelta migliore sia di affidarmi alla guida tecnica di Giuseppe Giambrone e al supporto del Tuscany Camp“.

Foto: Francesca Grana/FIDAL