ATP Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato da Grigor Dimitrov negli ottavi di finale!

E anche Carlos Alcaraz è costretto a salutare Shanghai. Dopo le uscite di scena di Daniil Medvedev e di Jannik Sinner, arriva anche il ko dello spagnolo (n.2 del mondo) al cospetto di un grande Grigor Dimitrov, che conferma di godere di una condizione eccellente. Il bulgaro (n.19 del mondo) si è imposto per 5-7 6-2 6-4 in 2 ore e 11 minuti di partita, mettendo in mostra un tennis sopraffino, al cospetto di un Alcaraz andato un po’ a corrente alternata. Una sconfitta che conferma la difficoltà per tutti i tennisti top che ben si sono espressi a Pechino di ripetersi poco dopo nel medesimo torneo. Sul cammino di Dimotrov, quindi, ci sarà il cileno Nicolas Jarry, a segno quest’oggi contro l’argentino Diego Schwartzman.

Nel primo set Dimitrov è costretto a salvare due palle break nel secondo game, ma con grande freddezza le cancella, rilanciando le proprie quotazioni per il quinto game. Il bulgaro, infatti, strappa il servizio a un Alcaraz falloso, che non trova il campo come vorrebbe. Il n.19 del ranking però si perde sul più bello, facendosi prendere dalla tensione. Un’occasione che Carlitos non si lascia sfuggire, andando a ribaltare una frazione che sembrava essere nelle mani di Grigor (7-5).

Nel secondo set l’ex top-10 registra i meccanismi mentali e concede molto meno al suo avversario. Dimitrov, infatti, è chirurgico nel primo e settimo gioco, approfittando dei gratuiti dello spagnolo e dominando nei fatti la frazione sullo score di 6-2.

Nel terzo set la musica non cambia perché Carlitos non trova nel proprio bagaglio le soluzioni ai problemi proposti dal rivale. Il bulgaro gioca in maniera fluida e attenta, strappando il servizio ad Alcaraz nel terzo game e non concedendo alcuna possibilità di rimonta. Con uno smash di cattiveria c’è l’epilogo per il top-20 che si porta a casa un successo di grande prestigio.

Leggendo le statistiche, è da sottolineare la prestazione del bulgaro, che ha messo a segno 27 winners e commesso appena 6 errori gratuiti, rispetto ai 12 dello spagnolo. Da sottolineare i 10 ace di Grigor che una bella mano hanno dato.

Foto: LaPresse