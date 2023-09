Vuelta a EspaÃ±a 2023: il borsino della tappa di oggi. Dainese punta la passerella di Madrid

Dopo 21 giorni di fatica, battaglie, sorprese e più di una controversia, la Vuelta a España 2023 è arrivata alla sua tappa conclusiva. Come da tradizione la corsa spagnola si chiude nella capitale Madrid, con una frazione che fungerà prima da passerella per i trionfatori, prima di riservare una volata appassionante.

La corsa entrerà nel vivo una volta superati i 48 km in linea ed entrati nel circuito madrileno, semplice a livello altimetrico ma non privo di insidie. Con ogni probabilità saranno gli sprinter a giocarsi il successo ed il favorito è dunque ancora Kaden Groves. Dopo aver perso l’occasione per giocarsi le sue carte a causa di una caduta nella tappa di Iscar, l’australiano vorrà provare a chiudere in bellezza un’ottima Vuelta.

Gli sfidanti principali saranno Alberto Dainese e Juan Sebastian Molano, due che hanno già trovato il successo in volata in queste settimane. L’azzurro ha approfittato del caos e ha mostrato un grande spunto, mentre il colombiano ha grande dimestichezza con il circuito di Madrid, come confermato dalla vittoria dello scorso anno.

Si butterà ancora nella mischia anche Filippo Ganna, e chissà che il percorso insidioso della capitale non possa premiarlo. Tra gli altri da tenere d’occhio sicuramente Marijn van den Berg, Davide Cimolai, Ivan Garcia Cortina, ma anche Edward Theuns, Dries van Gestel, Hugo Hofstetter e Milan Menten.

BORSINO FAVORITI VENTUNESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Kaden Groves

**** Alberto Dainese, Juan Sebastian Molano

*** Filippo Ganna, Marijn van den Berg, Edward Theuns

** Davide Cimolai, Milan Menten, Hugo Hofstetter, Dries van Gestel

* Lewis Askey, Geoffrey Soupe, Andrea Vendrame, Kamil Gradek, Jonas Koch

Foto: LaPresse