Trofeo Matteotti 2023 oggi: orari, percorso, favoriti, tv, streaming. La corsa abruzzese torna in calendario

Si corre oggi, domenica 17 settembre, il Trofeo Matteotti 2023, corsa giunta alla sua 75a edizione e che torna in calendario dopo un anno di stop. La classica abruzzese ha scritto pagine importanti della storia del ciclismo italiano e sarà quest’anno l’ultimo appuntamento prima dei Campionati Europei nei Paesi Bassi.

PERCORSO

Come da tradizione sarà ovviamente la città di Pescara a fare da palcoscenico a questa corsa, con un percorso che ricalca quello delle ultime edizioni. La corsa si volgerà infatti intorno ad un impegnativo circuito che, lungo 15 km, dovrà essere ripetuto per 13 volte, coprendo un totale di 195 km.

Tre i punti chiave del circuito: prima la salita di Via Tiberi, con i suoi 900 metri al 4.6%, poi l’ascesa di Colle Caprino, più lunga ma più semplice (2.6 km al 3.1%) ed infine la classica salita di Montesilvano Colle che, con i suoi 800 metri al 6.9% rappresenta spesso il punto decisivo. Grande attenzione anche per la tecnica discesa che dall’ultimo scollinamento passerà per la via Nazionale Adriatica Nord fino al traguardo di Piazza Duca degli Abruzzi.

FAVORITI

Il percorso molto esigente all’inizio e poi frenetico nel finale sembra favorire corridori dallo spunto veloce ma in grado di tenere sulle salite e sugli strappi. Molto interessante dunque il nome di Michael Matthews, che insieme a Marc Hirschi, sembra l’uomo da battere. Proverà a dire la sua anche Simone Velasco che correrà in maglia azzurra come Giulio Ciccone, uno dei papabili per un attacco da lontano. Stesso discorso vale anche per Simon Yates, Filippo Zana e Lorenzo Fortunato. Occhio anche a Vincenzo Albanese, Walter Calzoni, Lorenzo Rota, Filippo Fiorelli ed Elia Vivani.

PROGRAMMA TROFEO MATTEOTTI 2023

Domenica 17 settembre – Trofeo Matteotti – Pescara-Pescara (195 km)

Orario di partenza: 11.15

Orario di arrivo: 16.00 circa

TROFEO MATTEOTTI 2023, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non è prevista copertura in diretta, ma Rai Sport HD trasmetterà una replica alle 18.40

Diretta streaming: replica, RaiPlay, dalle 18.40

Diretta testuale: OA Sport, dalle 13.00