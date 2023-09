Tennistavolo, Europei a squadre MalmÃ¶ 2023: doppia finale per la Germania. Sfida con la Svezia tra gli uomini e con la Romania tra le donne

Si sono disputate le semifinali agli Europei a squadre 2023 di tennistavolo, in corso a Malmö, in Svezia: alla Malmö Arena sono state assegnate le medaglie di bronzo, conquistate da Portogallo e Francia sia tra le donne che tra gli uomini.

Delineate, dunque, le finaliste dei due tabelloni: la Germania, detentrice del titolo in entrambi i tornei, proverà a riconfermarsi sia al maschile, dove affronterà la Svezia padrona di casa, sia al femminile, dove sfiderà la Romania.

Va ricordato, inoltre, che ciascun torneo mette in palio un pass olimpico per la formazione vincitrice, dunque domani, oltre al titolo continentale, le compagini qualificate all’atto conclusivo, si giocheranno anche la possibilità di qualificarsi a Parigi 2024 senza dover aspettare i Mondiali a squadre del 2024.

Nelle semifinali del tabellone femminile la Germania ha liquidato il Portogallo con un netto 3-0, mentre la Francia ha ceduto alla Romania per 1-3, mentre nel penultimo atto del torneo maschile la Germania ha piegato il Portogallo per 3-1, mentre la Francia è stata superata dalla Svezia per 1-3. Francia già qualificata a Parigi 2024.

EUROPEI A SQUADRE TENNISTAVOLO

Semifinali femminili

Germania-Portogallo 3-0

Francia-Romania 1-3

Semifinali maschili

Germania-Portogallo 3-1

Francia-Svezia 1-3

Foto: LaPresse