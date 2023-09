Coppa Davis, perchÃ© l’Italia puÃ² qualificarsi anche perdendo con la Svezia: tutte le combinazioni

Il Canada ha vinto il Gruppo A, in corso a Bologna, della prima fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023 di tennis: i nordamericani, con l’affermazione sul Cile per centrano il primo posto con 3 incontri vinti su 3, con 8 match su 9 portati a casa.

Il risultato odierno si riflette sull’economia del raggruppamento: l’Italia, domani sarà padrona del proprio destino nell’ultimo match del girone contro la Svezia. L’Italia vincendo contro la Svezia, non importa se per 3-0 o 2-1, sarà seconda con due incontri vinti su tre, ma passerebbe il turno anche perdendo per 1-2.

In questo caso sarebbero a pari merito con una vittoria Italia, Cile e Svezia, ma la percentuale di match vinti vedrebbe Italia e Cile al 44.44% e la Svezia al 22.22%. La Svezia sarebbe quarta e così a decidere il secondo posto sarebbe lo scontro diretto tra Italia e Cile, vinto dagli azzurri per 3-0.

L’Italia sarebbe eliminata soltanto in caso di sconfitta per 0-3: in questo caso sarebbero a pari merito con una vittoria Italia, Cile e Svezia, ma la percentuale di match vinti vedrebbe il Cile al 44.44% ed Italia e Svezia al 33.33%. Il Cile sarebbe secondo e l’Italia, perdendo lo scontro diretto con la Svezia, sarebbe quarta.

L’ITALIA SI QUALIFICA SE…

Vince contro la Svezia per 3-0.

Vince contro la Svezia per 2-1.

Perde contro la Svezia per 1-2.

Foto: LiveMedia/Corrispondente Bologna