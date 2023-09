Tennistavolo, gli azzurri che possono sperare nella qualificazione olimpica a Parigi 2024 tramite ranking

Domenica 17 settembre si qualificheranno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 le due formazioni di 3 atleti (una maschile ed una femminile) che vinceranno gli Europei a squadre in corso a Malmö, in Svezia, ma già ai Giochi Europei 2023 il tennistavolo ha distribuito la prima carta olimpica nominale alla coppia che ha vinto l’oro nel doppio misto, consegnando il pass ai tedeschi Qiu Dang e Nina Mittelham.

Gli Europei di Malmö, inoltre, saranno qualificanti per i Mondiali a squadre 2024 (16-25 febbraio), che metteranno in palio altri 8 pass, poi ci saranno gli eventi di qualificazione per il doppio misto (su scala mondiale, marzo-aprile 2024) ed infine per i singolari (su base continentale, 6-12 maggio 2024). Esauriti gli appuntamenti di qualificazione diretta, si guarderà ai ranking per definire gli ultimi atleti partecipanti ai Giochi.

Per quanto concerne le squadre, ci sarà un posto a disposizione tramite classifica (marzo 2024): nei ranking a squadre i punti guadagnati in ciascun evento sono validi fino a quando avrà luogo l’edizione successiva della stessa manifestazione, oppure per un massimo di 4 anni se una nuova edizione non è in programma.

Per il doppio misto i posti a disposizione saranno 5 (7 maggio 2024 – settimana 19), nei singolari saranno fino a 15 (18 giugno 2024 – settimana 25): nei ranking individuali e di doppio misto i punti guadagnati in ciascun evento sono validi per un anno e sono scartati l’anno seguente nella settimana in cui erano stati inclusi nel ranking.

Va sottolineato dunque come per i ranking a squadre gli eventi mancanti (Campionati Continentali e Mondiali) possano riscrivere la graduatoria, mentre per il doppio misto le coppie da quattro mesi (da lunedì 8 maggio) stanno collezionando punti, infine nei singolari hanno iniziato a farlo da meno di tre (da lunedì 19 giugno).

RANKING MONDIALI AGGIORNATI

RANKING A SQUADRE

RANKING MONDIALE SQUADRE MASCHILI (DEFINITIVO 4 MARZO 2024)

4 settembre 2023

1 CHN CHINA 7500

2 GER GERMANY 5600

3 JPN JAPAN 4944

4 KOR REPUBLIC OF KOREA 4880

5 SWE SWEDEN 3844

6 FRA FRANCE 3574

7 BRA BRAZIL 3210

8 POR PORTUGAL 3122

9 TPE CHINESE TAIPEI 2810

10 EGY EGYPT 2756

[…]

57 ITA ITALY 298

RANKING MONDIALE SQUADRE FEMMINILI (DEFINITIVO 4 MARZO 2024)

4 settembre 2023

1 CHN CHINA 7500

2 JPN JAPAN 6000

3 GER GERMANY 4480

4 TPE CHINESE TAIPEI 4086

5 KOR REPUBLIC OF KOREA 3804

6 HKG HONG KONG, CHINA 3670

7 ROU ROMANIA 3516

8 FRA FRANCE 2858

9 PUR PUERTO RICO 2730

10 SGP SINGAPORE 2682

[…]

26 ITA ITALY 1002

RANKING INDIVIDUALI E DI DOPPIO MISTO

RANKING MONDIALE DOPPIO MISTO (DEFINITIVO MARTEDI’ 7 MAGGIO 2024 – SETTIMANA 19)

Martedì 5 settembre 2023 – Settimana 36

1 WANG Chuqin/SUN Yingsha China 5040

2 Hina HAYATA/Tomokazu HARIMOTO Japan 3050

3 LIM Jonghoon/SHIN Yubin Korea Republic 2620

4 KUAI Man/LIN Shidong China 2580

5 CHEN Szu-Yu/LIN Yun-Ju Chinese Taipei 2235

6 WONG Chun Ting/DOO Hoi Kem Hong Kong, China 1654

7 Alvaro ROBLES/Maria XIAO Spain 1485

8 Sathiyan GNANASEKARAN/Manika BATRA India 1335

9 JANG Woojin/JEON Jihee Korea Republic 1169

10 Ovidiu IONESCU/Bernadette SZOCS Romania 1115

[…]

68 Gaia MONFARDINI/John OYEBODE Italy 110

RANKING MONDIALE INDIVIDUALE MASCHILE (DEFINITIVO MARTEDI’ 18 GIUGNO 2024 – SETTIMANA 25)

Martedì 5 settembre 2023 – Settimana 36

1 FAN Zhendong China 6855

2 WANG Chuqin China 6285

3 MA Long China 3645

4 Tomokazu HARIMOTO Japan 2740

5 Hugo CALDERANO Brazil 2575

6 LIANG Jingkun China 2410

7 LIN Yun-Ju Chinese Taipei 2015

8 LIN Gaoyuan China 1930

9 JANG Woojin Korea Republic 1785

10 Dimitrij OVTCHAROV Germany 1680

[…]

71 Mihai BOBOCICA Italy 261

RANKING MONDIALE INDIVIDUALE FEMMINILE (DEFINITIVO MARTEDI’ 18 GIUGNO 2024 – SETTIMANA 25)

Martedì 5 settembre 2023 – Settimana 36

1 SUN Yingsha China 8730

2 CHEN Meng China 4125

3 WANG Yidi China 3290

4 CHEN Xingtong China 3215

5 WANG Manyu China 3000

6 QIAN Tianyi China 2324

7 Hina HAYATA Japan 2270

8 Mima ITO Japan 2190

9 SHIN Yubin Korea Republic 2010

10 Ying HAN Germany 1600

[…]

112 Gaia MONFARDINI Italy 140

