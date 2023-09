Sport in tv oggi (sabato 30 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport in tv ed in streaming quella di oggi, giovedì 28 settembre: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro dell’Emilia, l’equitazione con la Finale della Nations Cup di salto ostacoli, i motori con MotoGP e Superbike e molto altro ancora.

A Barcellona, in Spagna, proseguirà la Finale della Nations Cup 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, qualificante alle Olimpiadi di Parigi 2024: in palio l’ultimo pass per la squadra meglio classificata non ancora qualificata.

Il titolo, con annesso pass olimpico, verrà assegnato domani, ma questa sera la Challenge Cup potrà anche assegnare un piazzamento utile ad un eventuale ripescaggio dopo i Giochi Panamericani: l’Italia dunque dovrà lottare per provare a chiudere al 9° posto, o almeno per battere Messico, Argentina ed Uzbekistan.

La Nazionale italiana di rugby femminile affronterà il Giappone nel Test Match in programma alle ore 19.00 allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma: il Test Match precede la partenza delle azzurre per il Sudafrica, dove ad ottobre si giocherà la prima edizione della seconda divisione del World Rugby Women’s XV.

Quattordicesima tappa stagionale per il Motomondiale 2023, che per il GP del Giappone, vedrà andare in scena a Misano le FP2, le P3, le qualifiche e la Sprint Race valide per la tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 30 settembre

01.40-02.10 Moto3, GP Giappone: P3 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, Now

02.25-02.55 Moto2, GP Giappone: P3 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, Now

03.10-03.40 MotoGP, GP Giappone: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, Now

03.50-04.05 MotoGP, GP Giappone: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, SkyGo, Now, tv8.it

04.15-04.30 MotoGP, GP Giappone: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, SkyGo, Now, tv8.it

05.00 Tennis, WTA 500 Tokyo: semifinali – SuperTenniX, WTA TV, 05.00-06.30 SuperTennis HD

05.00 Tennis, WTA 1000 Pechino: qualificazioni e 1° turno (1° turno: 2° match dalle 05.00 Cocciaretto-Kostyuk, 2° match dalle 06.30 Trevisan-Maria, qualificazioni: 3° match alle ore 05.00 Bronzetti-Krueger) – SuperTenniX, WTA TV, 08.30-10.30 e 13.30-15.00 SuperTennis HD

05.50-06.05 Moto3, GP Giappone: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, SkyGo, Now, tv8.it

06.15-06.30 Moto3, GP Giappone: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, SkyGo, Now, tv8.it

06.15 Ciclismo, Tour de Langkawi: ottava tappa – 08.45 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

06.30 Tennis, ATP 500 Pechino: primo turno (1° match dalle 06.30 Arnaldi-Jarry) – SuperTenniX, Tennis TV, 06.30-08.30, 10.30-12.00 e 15.00-17.00 SuperTennis HD

06.45-07.00 Moto2, GP Giappone: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, SkyGo, Now, tv8.it

07.10-07.25 Moto2, GP Giappone: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, SkyGo, Now, tv8.it

07.30 Golf, Ryder Cup: seconda giornata, foursome e fourball – Rai Play 2, dalle 11.20 anche Rai Sport HD, Sky Sport Golf, dalle 09.45 anche Sky Sport Uno, Sky Go, Now

08.00-09.00 MotoGP, GP Giappone: Sprint Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, SkyGo, Now, tv8.it

08.00 Tennis, ATP 250 Astana: primo turno – SuperTenniX, Tennis TV, 12.00-13.30 SuperTennis HD

09.00 Tennis, WTA 250 Ningbo: finale – SuperTenniX, WTA TV

09.50 Pentathlon moderno, Challenger Spain: semifinali maschili – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni maschili – All Gymnastics TV

10.00-10.30 Superbike, GP Portogallo: FP3 – Nessuna copertura tv/streaming

10.10 Ciclismo, CRO Race: quinta tappa – 12.55 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

11.40 Ciclismo, Giro dell’Emilia: Carpi – San Luca (204.1 km) – 14.00 Rai 2 HD, Rai Play, 14.55 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

12.10-12.25 Superbike, GP Portogallo: Superpole – Sky Sport MotoGP, SkyGo, Now

14.30 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Milano – LBF TV

15.00 Superbike, GP Portogallo: Gara 1 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, SkyGo, Now, tv8.it

15.00 Calcio, Serie A: Lecce-Napoli – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio femminile, Serie A: Roma-Como – DAZN

15.00 Rugby, Coppa del Mondo: Argentina-Cile – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

16.45 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Venezia – LBF TV

17.45 Rugby, Coppa del Mondo: Fiji-Georgia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

18.00 Calcio, Serie A: Milan-Lazio – DAZN, ZONA DAZN

18.30 Volley, Preolimpico: Italia-Repubblica Ceca – Sky Sport Max, Sky Go, Now, VBTV

19.00 Rugby femminile, Test Match: Italia-Giappone – Federugby.it, canale Youtube Federazione Italiana Rugby

20.30 Basket, Serie A: Trentino-Cremona – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

20.45 Calcio, Serie A: Salernitana-Inter – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

21.00 Equitazione, Finale Nations Cup salto ostacoli: Challenge Cup – ClipMyHorse.TV e FEI.TV

21.00 Rugby, Coppa del Mondo: Scozia-Romania – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

02.00 Boxe, Mondiale unificato pesi supermedi: Canelo Alvarez-Jermell Charlo (7° match) – FITE TV

