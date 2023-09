LIVE Arnaldi-Jarry, ATP Pechino 2023 in DIRETTA: l’azzurro vuole continuare a stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Nicolas Jarry, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino! L’azzurro vuole provare a fare ancora strada sul cemento cinese, per conquistare un successo che gli significherebbe l’ingresso nella top 40 mondiale.

Giornate proficue in Cina per il sanremese: dopo aver battuto Daniel Elahi Galan e Aleksandar Vukic nelle qualificazioni, ha avuto nettamente meglio di J.J. Wolf, anche lui proveniente dal tabellone cadetto nel primo turno del torneo principale. Il successo sullo statunitense ha certificato ancora una volta come sia ormai a suo agio a questi livelli, regalando al pubblico anche un punto dietro la schiena d’alta scuola. Anche perché di fronte ha un avversario sì difficile, ma non proibitivo come poteva essere

Jarry difatti è riuscito ad avere la meglio su Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-4. Il greco ha dimostrato in passato di soffrire le abilità del sudamericano, avanti 3-2 negli scontri diretti e capace di sconfiggerlo quest’anno anche sull’erba di Halle. Sarà dunque una nuova sfida tra Cile ed Italia dopo l’incrocio di un paio di settimane fa in Coppa Davis.

Il match tra Matteo Arnaldi e Nicolas Jarry inizierà alle ore 6.30 italiane, le ore 12.30 cinesi, sul campo Diamond. OA Sport seguirà con voi la partita con la consueta DIRETTA LIVE per non farvi perdere nemmeno un momento della sfida! BUON DIVERTIMENTO!

Foto: LaPresse