LIVE Superbike, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Bautista cerca lo strappo tra Superpole e gara-1

L’undicesimo appuntamento del Mondiale Superbike si svolge nello spettacolare circuito di Portimao. Lo spagnolo Alvaro Bautista, in sella alla sua Ducati, arriva con un vantaggio di 47 punti sul pilota della Yamaha Toprak Razgatlioglu. Se Bautista guadagnerà almeno 15 punti sul pilota turco Razgatlioglu, potrebbe vincere nuovamente il titolo mondiale, rendendo la tappa finale a Jerez praticamente una formalità.

Tuttavia, nel mondo delle corse, nulla è scontato. Razgatlioglu, il talentuoso pilota turco su Yamaha, non ha alcuna intenzione di arrendersi. Nonostante le statistiche non siano a suo favore, il suo spirito combattivo e la sua determinazione sono intatti. “Possono succedere tante cose, magari Alvaro commette un errore“, ha dichiarato Razgatlioglu alla vigilia della gara, lasciando intendere che la battaglia per il titolo è tutt’altro che conclusa.

Evento: Superbike, GP Portogallo

Data: 30/09/2023

Ore: Superpole 12.10, Gara-1 15.00

Dove vederla: Sky MotoGP e TV8.

